Juanma Castaño: “Zidane debería ponerle a Asensio vídeos de antes de la lesión”

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, opina en Tiempo de Análisis sobre la situación de dos jugadores del Real Madrid: Marco Asensio y Eden Hazard; los dos, protagonistas negativamente en este comienzo de temporada:

"Dos nombres propios en el repaso a la actualidad del Madrid y los dos con connotaciones negativas. Uno es Marco Asensio: todo sigue igual y esto es una mala noticia porque no es un problema físico, parece un problema de confianza, de fútbol. Zidane debería ponerle a Asensio los partidos que jugaba antes de la lesión para que viera lo que era capaz de hacer. A ver si vuelve, pero ya son muchos partidos sin ver una versión buena de Asensio. El otro nombre propio es el de Hazard, que se ha vuelto a lesionar. A lo mejor volveremos a verle en 2021. Su nombre se asocia a nombres como Robben, Woodgate, Bale... jugadores que no eran capaces de enlazar 5-10 partidos consecutivos; eso es lo que quiere ver el seguidor del Madrid, diez partidos consecutivos con la camiseta blanca y de momento no es posible. A ver si sale de esta bien pero cuando la cosa empieza a funcionar mal, parece que no es capaz de sacarse uno el mal espíritu de encima. Mucha suerte a Hazard y a Asensio".

Asensio, desaparecido

El español Marco Asensio volvió a ser titular este sábado tras dos partidos en los que apenas participó, solo contó con cinco minutos frente al Villarreal, pero no pudo aprovechar la oportunidad de la que dispuso en la hora que en el terreno de juego, tanto de extremo diestro como por la izquierda, y sigue sin encontrar su mejor versión. El balear parece haber recibido el alta médica tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 24 de julio en pretemporada contra el Arsenal, rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda, y que le mantuvo 330 días alejado de los terrenos de juego, pero no aún la competitiva para recordar a aquel Asensio que apuntaba a estrella mundial.

Marcelo y Asensio se lamentan de uno de los goles en contra (EFE)

Este sábado frente al Alavés volvió a ser titular tres partidos después y más allá de dejar un buen centro jugando a pierna buena nada más empezar la segunda mitad, el balear no estuvo acertado en la presión ni diferencial en ataque. Fue sustituido en el minuto 63. Asensio demostró un nivel altísimo en el Real Madrid encarando siempre al defensor, buscando el espacio y las diagonales para hacer gala de su gran potencia y disparo, pero ahora no muestra nada de eso.

Cuestión de confianza y lo que mejor le puede venir es contar con minutos para comprobar que puede intentar cosas y recuperar su nivel. Oportunidad que se le puede abrir más en las próximas fechas debido a la nueva lesión del belga Eden Hazard, esta vez con molestias musculares en el muslo derecho de las que está pendiente de revisión médica para conocer el alcance.

Hazard, otra vez lesionado

Zinedine Zidane recibió una mala noticia en forma de lesión ya que tras la resonancia realizada al belgaEden Hazard se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Así lo informó el club en un escueto comunicado en el que no establece el tiempo de baja para el '7' madridista, pero este podría estar en torno a las dos semanas, lo que le haría perderse, al menos, el citado encuentro de Liga de Campeones más el último de la fase de grupos de la competición contra el Borussia Mönchengladbach del próximo 9 de diciembre. Además será una baja sensible en LaLiga Santander ya que el Real Madrid afronta partidos de gran exigencia durante los próximos días como la visita al Sevilla, el 5 de diciembre, y recibe al Atlético de Madrid, el 12 y al Athletic Club de Bilbao, el 15.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2020

Hazard cayó lesionado contra el Alavés y Zidane confiaba en que se tratase solo de un golpe, pero tras una ecografía inconcluyente el domingo, este lunes se han confirmado los peores presagios tras realizarle una resonancia. Otro contratiempo para el futbolista desde que llegó a España.

Eden Hazard se retiró lesionado ante el AlavésCordon Press

El astro belga solo había tenido una lesión de gravedad en toda su carrera deportiva, hasta que fichó por el Real Madrid en julio de 2019. Esta, una fractura en el tobillo derecho en 2017, fue precisamente la que le trajo de cabeza la pasada temporada después de que el 26 de octubre recibiese una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en la misma zona.

Su estancia en el Madrid se resume en ocho lesiones y, además, un reciente positivo en coronavirus del que tras haberse recuperado disputó tres partidos como titular de forma consecutiva, pero en el último solo aguantó 28 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido.