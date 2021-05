Juanma Castaño: "Simeone ha pegado un giro a la historia del Atlético"

Juanma Castaño, presentador y director de El Partidazo de COPE analiza la victoria del Atlético de Madrid en LaLiga de esta temporada 2020-2021. Resalta a la figura de Diego Pablo Simeone y compara el funcionamiento del Atlético con el funcionamiento del Real Madrid y con el funcionamiento del Barça.

"Hola, ¿qué tal? muy buenas. Sé que no voy a ser original, pero creo que esta vuelve a ser una Liga de Simeone. Digo que vuelve a ser de Simeone porque la de 2014 también fue de Simeone. Siempre que el Atlético de Madrid consiga algo con Simeone en el banquillo creo que va a ser él el máximo responsable, el principal arquitecto de todo lo que ocurra en esa consecución del título. Está muy clara la distribución de poderes en el fútbol español, en los tres grandes. El Atleti es un club de su entrenador, de Simeone. El Real Madrid es un club de su presidente, Florentino Pérez y el Barça es un club de su capitán Leo Messi. Y claro, en el Barça y en el Madrid este año han fallado las dos banderas, Florentino en el Madrid y en el Barça, Messi, que aunque ha sido el máximo goleador, empezó de una manera muy inestable y no ha trasmitido liderazgo al Barça en los momentos más importantes. Se dice que él solo no puede con todo, es cierto, pero también es verdad que no solo hay que poner a Messi en la foto del éxito, también tiene que salir en la foto de la derrota y hay muchas esta temporada con Messi en el terreno de juego. Y lo dicho, en el Atlético de Madrid la foto de la victoria es la de Simeone. Hay un antes y un después, lo dijo el alcalde en la celebración en el Wanda Metropolitano. No es tanto mérito ganar, sino que tiene mérito cambiar la historia y él ha pegado un giro a la historia. El Atleti era un club antes de 2011 y es otro club después de 2011. Antes de Simeone y después de Simeone. La mejor noticia que tienen los atléticos es que Simeone se queda, quiere seguir y que Luis Suárez se queda, quiere seguir, asique el proyecto está sobre una base sólida y firme. Esa es la mejor noticia. A partir de ahí a crecer, toca Europa".

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado su continuidad la próxima temporada en el conjunto rojiblanco, al recordar que tiene "un año todavía de contrato" y señalar que "no hay motivos para la pregunta" acerca de su futuro en el club ni "hace falta respuesta" a esa cuestión.



"No hay motivos para la pregunta. Tengo un año todavía de contrato", explicó cuando atendió a los medios de comunicación. "Tengo un año de contrato, así que no hace falta respuesta", había contestado en el mismo sentido cuando fue interrogado al término del encuentro ante el Valladolid a pie de césped por 'Movistar'.



"Pero más importante que tu pregunta está el desarrollo de toda esta temporada del equipo y del club, el crecimiento constante que hay en esa transición que pasamos la temporada pasada reflejada este año en algo concreto, que fue poder volver a salir campeón. Y recuerdo aquella tarde del Calderón, cuando nos estábamos yendo (del estadio para mudarse al Wanda Metropolitano), que hablaba para la gente diciendo que me iba a quedar porque sentía que el club tenía futuro. No me equivoqué. Que el club crezca enormemente me da una felicidad mucho mas grande que un campeonato", recalcó.

Simeone manteado tras ganar LaLiga en ZorrillaTwitter - Atleti









Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, confirmó este domingo, tras la entrega de la copa como campeón de la Liga en el estadio Wanda Metropolitano, que seguirá la próxima temporada en el club rojiblanco, del que ha sido su máximo goleador en el torneo, con 21 tantos, entre ellos el definitivo.

¿El año que viene aquí? "Sí. Sí. Seguro", respondió el '9' uruguayo en una entrevista a 'Movistar' sobre el terreno de juego, vestido con la camiseta rojiblanca y después de recibir junto a sus compañeros el trofeo como ganadores de LaLiga Santander 2020-21.

La imagen de sus lágrimas en Valladolid cuando conversaba con su familia tras ganar el título han recorrido todo el mundo. "Mi mujer era la que convivía conmigo en el día a día, en toda la situación que me tocó vivir el verano pasado, en tomar la decisión de abandonar el club que estuve muchísimos años", recordó.

