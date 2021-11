Juanma Castaño: "Hay mucha beligerancia en torno al equipo nacional"

La Selección española sacó su billete directo a la cita de Catar 2022 tras ganar este domingo por 1-0 a Suecia, con un gol de Morata en la recta final. Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', analiza la clasificación al Mundial de Catar, "motivo de alegría para todo el país y tranquilidad para este equipo".

"Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde el estudio de El Partidazo de la Cadena COPE en la semana en la que la Selección española ha confirmado la presencia en el Mundial de Catar justo dentro de un año. Motivo de alegría para todo el país y tranquilidad para este equipo. En algunos momentos pensamos que lo iba a pasar peor. Hay mucha beligerancia en torno al equipo nacional. Noto más dureza desde el lado de los pro Luis Enrique que de los anti Luis Enrique. Yo estoy en el medio. Ni estoy enamorado de Luis Enrique ni soy un detractor de Luis Enrique. Estoy en el medio a verlas venir. Ahora veo que los que defienden a muerte a Luis Enrique están cargando y restregando esta clasificación para el Mundial a los anti-Luis Enrique como si hubiéramos ganado algo. Esta muy bien, pero sinceramente esto era la obligación. Y más teniendo en cuenta como era el grupo. Esto no es un título, es lo que ha ocurrido en los últimos 12 Mundiales. El examen comenzará el día que empezemos a jugar el Mundial. Habría que pedir un poco de calma a los pro y anti Luis Enrique para que no lo critiquen todo y para que celebren con tranquilidad por el hecho que no le tiren los trastos a nadie por el hecho de que no les guste el seleccionador. La gente tiene derecho de que le guste o no el seleccionador y que apoyen a España de cualquier manera. Tranquilidad y buenos alimentos de cara a Catar. ¡Hasta luego!".

España, clasificada para el Mundial de Catar 2022 La selección española jugará su decimosegundo Mundial consecutivo tras ganar a Suecia 1-0 con un gol de Morata y acabar primera de grupo.





?? ¡¡FINAL EN LA CARTUJAAAAA!! ¡¡ESTAMOS EN EL MUNDIAL!!



?? La @SeFutbol se asegura el billete para la próxima cita mundialista en #Catar2022 gracias al gol de @AlvaroMorata.



???? ¡¡GRACIAAAAS, SEVILLA!! ¡¡GRACIAAAS, AFICIÓN!! ¡¡ES VUESTRO!!



???? ?? ???? | 1-0 | 90+4’#VamosEspañapic.twitter.com/rkkvwdKNpZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2021





Morata celebra el gol a Suecia (EFE)





"Me he quitado un gran peso de encima"

El seleccionador nacional Luis Enrique habló en Teledeporte sobre la clasificación de España para el Mundial de Catar 2022, después de ganar a Suecia 1-0 con un gol de Morata y acabar como primera de grupo: "Hemos sufrido mucho, pero los jugadores han tenido fe; son un grupo excelente. Tengo un gran recuerdo de todos los que han ido viniendo, estos es de todos. Me he quitado un gran peso de encima".





??? @LUISENRIQUE21: "Con la clasificación para #Catar2022 me he quitado una mochila de 100 kilos".



?? "Aquí he sentido más presión que en la Eurocopa o en la Nations League. Se suponía que esto se tenía que conseguir por obligación".#VamosEspaña#Catar2022pic.twitter.com/AQz6nJxfFb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2021

"Ha ido todo genial, nadie dijo que sería fácil"

Sergio Busquets, capitán de la selección española, dijo que "ha ido todo genial" en la victoria por 1-0 sobre Suecia que clasificó a la Roja para el Mundial del año próximo tras "un partido disputado", porque "nadie dijo que sería fácil y al final ha ido bien".

Busquets señaló que está "contento por la gente" a la que agradeció haber "llevado en volandas" a la selección en "un partido a vida a muerte" en el que los jugadores españoles no han "dejado escapar la oportunidad" de "celebrar" la clasificación "en casa, delante de la familia y los amigos".