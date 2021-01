Joseba Larrañaga: "La final de la Copa del Rey es el gran partido de las aficiones"

Joseba Larrañaga, uno de los directores de El Partidazo de COPE, habla de la Copa del Rey, del formato a partido único hasta semifinales y del valor que le dan los equipos al torneo del KO.



Hola, ¿qué tal? ¡Muy buenas a todos! Hoy quiero hablar de la Copa del Rey. Y la pena que me produce que muchos equipos consideren que esta competición casi molesta más que beneficia. Hay equipos – me ha quedado muy claro en las primeras eliminatorias – que prácticamente han tirado porque consideran que en el calendario eso es un petardo que les aparece de vez en cuando y, mejor cuanto antes quitárselo de encima, que quedar eliminado y dedicarse a otras competiciones. No valoramos en su justa medida lo que supone la Copa del Rey desde el punto de vista del aficionado. La final de la Copa del Rey es el gran partido de las aficiones. Es el partido en el que decenas de miles de aficiones de uno y otro equipo se juntan en una ciudad, viven una fiesta espectacular y, después, la emoción que supone jugarse un título tan importante en tan solo 90 minutos. A partir de ahí cada uno hace sus lecturas. Hay clubes que potencian más, por ejemplo, la Europa League – a mí me parece una competición mucho más aburrida y que tiene menos enganche que la Copa del Rey – pero claro detrás de eso hay una explicación que seguramente convencerá a todos los rectores de los clubes. Y es que económicamente son bastante más beneficiosas que la Copa del Rey. Insisto, creo que deberían de potenciar mucho más la Copa del Rey todos los equipos para aquellos que no han conseguido ningún título aunque sean grandes aspirantes. Al final les queda ese recurso si llegan a la final y es una alegría que se llevan los aficionados. Eso los grandes. Y, evidentemente, los equipos medios y un poquito más bajos, por supuesto, están soñando con jugar la Copa del Rey. A ver si entre todos la potenciamos y podemos ver una Copa del Rey más competida y con mucha más competencia a partir de la próxima temporada.





El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se celebrará este viernes 29 a las 13:00h La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acoge este viernes 29 el sorteo puro de los cuartos de final del torneo del KO (13h). Eliminatoria a partido único los días 2, 3 y 4 de febrero. 28 ene 2021 - 22:48

El Almería, único 'segunda' en el sorteo puro de cuartos

El Almería es el único equipo clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey que no milita en la Liga Santander y será el gran protagonista este viernes (13.00 horas) en el sorteo que se celebrará en la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



El sorteo será puro, sin restricciones de categoría como sí han existido en rondas anteriores. La eliminatoria seguirá siendo a partido único y el equipo local será el primero cuya bola haya sido extraída en el sorteo. Los cuartos de final se disputarán la próxima semana, entre el 2 y el 4 de febrero.

La final de la Copa del Rey 2020 se disputará el 3 de abril en La Cartuja

La final de la Copa del Rey de la temporada 2019-2020 que deben todavía disputar el Athletic Club y la Real Sociedad, se celebrará el día 3 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El encuentro tenía que haberse celebrado el pasado 18 de abril en el mismo escenario, pero la RFEF se vio obligada a aplazarla por culpa de la pandemia del coronavirus y no le había puesto fecha oficial hasta este miércoles. Será un mes antes de la final cuando decida si puede acudir el público.