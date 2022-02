Guasch: "Tenemos el penalti de la uña; si el napolitano da con la mano abierta, igual le meten diez partidos"

Un viernes más, Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE' se pasa por 'Tiempo de Análisis'. En esta ocasión, Guasch analiza con su humor característico la semana de fútbol donde hemos tenido partido de Champions League entre el PSG y el Real Madrid el pasado martes.

Un día más tarde, fue partido de LaLiga Santander entre el Atlético de Madrid y el Levante. Y por último, este jueves, Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad tuvieron sus encuentros de la Europa League:

"Hola. No solo de Barça, Madrid, y Atleti y esas cosas vive el hombre, también del Real Madrid. Libro interesante de mi amigo Juan Carlos Pasamontes, nos dejó hace unos años, magnífico periodista, además de esta historia oculta del Mallorca, el Rey Alfonso XIII mediante, escribió más de un libro, uno magnífico sobre la historia de los presidentes del Real Madrid, va por él.

Historias, en una semana que hemos tenido muchas. Tuvimos Liga, Champions, Europa League…el momento culminante de esta semana ha sido que la evolución del fútbol es imparable y ahora nos ha dejado el penalti de la uña. A un pobre tipo del Nápoles la pelota le rozó el meñique del dedo izquierdo y pitaron penalti. El VAR convenció al árbitro y fue una juerga extraordinaria donde incorporamos una nueva acción susceptible de ser considerada como penalti.

El Camp Nou es un magnífico laboratorio de pruebas para estas cosas, allí pasan situaciones bastante pintureras que ayudan a aumentar la leyenda en el fútbol. Tenemos ahora ya el penalti de la uña, excuso decir que hubiera pasado si el napolitano le da con la mano abierta, igual le hubieran metido diez partidos.

Ese penalti permitió al Barça empatar un partido que seguramente mereció ganar, quizás por dos goles de diferencia, pero han aplazado todo a la vuelta en San Paolo, como la Real aplazó el suyo la decisión en Anoeta, después de un buen empate 2-2 con el peligroso Leipzig.

La historia la empezaron el Madrid y el Atleti que estuvieron muy bien. Entre los dos dieron tres pases y remataron a puerta eso, unas tres veces, en 180 minutos. Perdieron los dos partidos por 1-0 lo cual hay que considerar que fueron dos grandes resultados. El Atleti no tiene enmienda, el del Madrid puede que sí que lo tenga porque se trata de una eliminatoria.

El honor patrio lo salvaron el Sevilla y el Betis que están tremendos. Tengo un amigo que dice que el Sevila va a ganar LaLiga, el Betis la Copa y la final de la Europa League, en Nervión, va a ser Sevilla Betis. Y saben lo más divertido? Que no me atrevo a llevarle la contraria.

Sigo con don Alfonso XIII, el Mallorqueta, que le ganó al Athletic Club y está en su pelea por salvar la categoría y mi añorado Juan Carlos Pasamontes".

El Barcelona y el Nápoles firmaron las tablas en el Camp Nou en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en un partido que por ritmo, intensidad y nivel de juego de ambos equipos fue más parecido a una eliminatoria de la Liga de Campeones.

El equipo azulgrana -sin puntería en los últimos minutos del encuentro- y el napolitano -maduro con el balón- se jugarán el pase a los octavos de final en el estadio Diego Armando Maradona después de que Piotr Zielinski abriera el marcador en el primer tiempo y Ferran Torres, de penalti, lo igualara en el segundo.

Del 1-0 se pasó al 0-1 (min.29). En la siguiente jugada, Elmas se inventó un quiebro en la banda derecha, esperó la llegada de Piotr Zielinski que impacto raso con la diestra. Rechazó con los pies Ter Stegen que en el segundo disparo del centrocampista polaco no pudo hacer nada para evitar el gol.

Se avanzaba el Nápoles, que dejaba en evidencia la poca fiabilidad defensiva de un Barça que, pese al mazazo, pisó el área de su rival antes del descanso.

Salió el Barcelona del vestuario con las mismas instrucciones que en el primer tiempo: intensidad en la presión para generar peligro en las pérdidas del Nápoles.

En estas, les costaba más a los visitantes salir con el balón dominado, lo que permitió al Barcelona alejar el peligro de la portería de Marc-André ter Stegen.

Pese a las imprecisiones en la medular, los locales encerraban a su rival. Pedri manejaba la sala de máquinas y Adama amenazaba en la derecha. En un centro del extremo español, Juan Jesús rozó el balón con la mano y el VAR avisó al árbitro rumano Istvan Kovacs de la infracción. No lo dudó y señaló el punto de penalti. Ferran, muy impreciso en ataque, asumió la responsabilidad y batió con clase a Meret (1-1, min.58).

Betis y Sevilla consiguieron la victoria frente al Zenit de San Petersburgo (2-3) y el Dinamo Zagreb (3-1) en los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, mientras que la Real Sociedad empató fuera de casa frente al Leipzig (2-2) en un duelo donde mereció mejor suerte.

El equipo verdiblanco había visitado Rusia en dos ocasiones en toda su historia y nunca fue capaz de ganar. Este jueves, sumido en una dulce dinámica -donde todo fluye a pedir de boca- alargó su excelente racha y pudo quitarse la espina para elevar a siete las victorias conseguidas en los últimos ocho partidos.

El Sevilla no tuvo problemas para comerse al Dinamo en apenas media hora. Los de Julen Lopetegui, de regreso a su competición fetiche tras caer en la 'Champions', se adelantaron a los 12 minutos con un penalti transformado por Rakitic. El croata no falló desde los 11 metros y ajustició a sus compatriotas.

Por su parte, la Real Sociedad se volvió de Alemania con un empate (2-2) agridulce que quedó condicionado por la extraña decisión del colegiado Cüneyt Çakir, que pitó un penalti de Zaldua en el minuto 80 y -tras demostrar el vídeo que no hubo contacto- el VAR no modificó el juicio arbitral. Una jugada que le costó el triunfo al cuadro realista.

The Europa League is back with a bang! ??



?? Predict which sides will make it through...#UELpic.twitter.com/0Abe28l0VG