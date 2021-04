Guasch: "Tú cuestionas la Superliga y estás a favor de la UEFA y la FIFA, ¿de la FIFA del Mundial de Catar?"

Tomás Guasch, comentarista en Tiempo de Juego y en El Partidazo de COPE, habla en esta nueva entrega de Tiempo de Análisis del proyecto de la Superliga y se pregunta sobre la mejora en los calendarios:

"Hola. Hoy no hay un libro, hoy muchos libros. En homenaje a escritores y libreros que tan mal lo han pasado y que tanto nos han ayudado a ir sobreviviendo a este año nefasto que tenemos. ¡Viva el libro!

Y bueno…la Superliga, ¿no? Dijeron que venían a salvar el fútbol, yo me conformo con menos, que lo mejoren

Del juego habla muy poca gente, miles de tíos opinando de ahí de una serie de teorías, pero del juego, de lo que realmente le tiene que interesar a la gente que es que se juegue bien, no habla nadie.

¿Cómo se juega bien? Con menos partidos por ejemplo. Procurando que los entrenadores sean entrenadores y no alineadores que son lo que son ahora. Un día juego, al otro recupero, el tercero un rondito y al cuarto viaje y partido. A ver si a lo mejor en vez de diez lesiones a la semana hay cinco, puede ser también una solución, un calendario sostenible. Que los pequeños no se vean obligados forzosamente a vender a sus mejores jugadores a los más grandes y haya una cierta igualdad y a lo mejor por ahí, con toda esa serie de cosas el fútbol mejora y la gente que dice que no se interesa le vuelva a interesar.

Y es que la semana ha acabado con una discusión peregrina y absurda. Tú cuestionas la Superliga y estás a favor de la UEFA y la FIFA. Hombre, pues no. ¿A favor de qué FIFA, la del Mundial de Catar, 6500 personas fallecidas en las obras? Espero que algún día Xavi y Guardiola digan algo porque eso lo conocen bien.

La UEFA…tercer torneo de clubes desde el séptimo clasificado al 840 de cada Liga. Más tíos metidos en esa dinámica nefasta. ¿Estamos a favor del fair play financiero del City, del PSG y de toda esa serie de cosas? Verdad que no. Del juego…¿quién habla del juego? Koeman, Ander Herrera, Toni Kroos, Tomás Guasch…es lo de menos lo que diga Tomás Guasch pero me gusta estar dentro de ese club.

El Bota de Oro, el mayor goleador de Europa, Lewandowski, se perdió el partido de cuartos de su equipo porque se lesionó en un Polonia-Andorra. Hay para todos. Clubes, selecciones y demás. Calendario sostenible y a lo mejor resulta que esto funciona.

Y otra cosa. Los señores Chen y Lim, del Espanyol y del Valencia, por citar dos casos, están ahí, entre otras cosas porque los valencianistas y pericos que les precedieron fueron un desastre, asique a ver si hay un poco para todos.

Al libro, queridos, es el día, viva San Jorge ¡Viva!"

LA SUPERLIGA, 48 HORAS DE LOCURA

Poco más de 48 horas después del anuncio de su creación, la Superliga fundada por doce de los clubes más potentes de Europa se desvanece después de la renuncia de los seis ingleses, los tres italianos y la del Atlético de Madrid, ante el silencio de Real Madrid y Barcelona.

El pronunciamiento de la Juventus, último en la cascada de "deserciones", deja todavía un escenario de cierta incertidumbre. El club de Andrea Agnelli, vicepresidente de la Superliga, ha admitido que su paso al lado se debe al contexto actual, "pese a seguir convencido del valor deportivo, comercial y legal del proyecto".

El club turinés entiende que la Superliga ahora mismo tiene "reducidas posibilidades de ser llevada a cabo en el formato en el que se había pensado" y apunta que los trámites necesarios previstos por el acuerdo entre los clubes todavía no han sido completados".

Las postura de renuncia de los tres clubes italianos este miércoles ha chocado con la firmeza que la Superliga mantuvo la madrugada pasada, cuando ya los ingleses habían abandonado la iniciativa.

El grupo reducido a seis aseguró entonces que seguía adelante y que se disponía a reconfigurar el proyecto, con el objetivo "de ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible" y potenciar "los pagos solidarios para toda la comunidad futbolística".

Desde su punto de vista la marcha de los ingleses -Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham Hostpur- se debió a la presión que habían ejercido sobre estos. Y, quizá, al margen de los rechazos oficiales de la UEFA, la FIFA, las ligas, las federaciones y la Comisión Europea, los clubes no esperaban que los aficionados se echaran a la calle para protestar por este nuevo modelo y menos en tiempos de pandemia.

La voz más fuerte ha sido la de los seguidores ingleses, apoyados por el Gobierno y hasta la realeza, pero también otras, como la de Pep Guardiola en defensa del mérito deportivo, han sumado en contra de una liga cerrada como entienden sus detractores frente al concepto de abierta que propugnan sus impulsores.

Los jugadores del Liverpool también se pronunciaron en contra igual que históricos Kenny Dalglish y David Beckham.

También en Italia los aficionados han pesado en el cambio de postura especialmente en el Inter y el Milán. Este se ha mostrado obligado a ser "sensible a la opinión de los que aman este deporte maravilloso".

En un tono similar el Atlético de Madrid ha considerado "esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente los aficionados" cuando ha transmitido su retirada de una iniciativa, una postura que para el técnico argentino Diego Pablo Siemone es "una gran mirada a la familia atlética".

Con este escenario falta por ver si hay algún tipo de reacción por parte de Barcelona y Real Madrid.

El Comité Ejecutivo de la UEFA no adoptó sanción alguna para los clubes fundadores de la Superliga y los que siguen adelante en sus competiciones, como Real Madrid y Chelsea en la Liga de Campeones, aunque abordó "las opciones" y "pasos" que puede dar tras lo ocurrido estos días.

En un comunicado el organismo indicó solo que "el Comité Ejecutivo recibió información actualizada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la llamada 'Superliga', incluidas las opciones disponibles para la UEFA y los pasos que está considerando dar".