Carlos Miquel: "A partir de ahora vamos a ver al mejor Sainz"

Carlos Miquel, narrador de la Fórmula 1 en Tiempo de Juego y director de Cope GP, ha analizado la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula Uno. El piloto español ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, tras un fantástico sábado en el que logró la pole bajo la lluvia, en una carrera marcada por un espectacular accidente de Zhou y un coche de seguridad en las últimas vueltas.

Sainz aprovechó la oportunidad para cambiar neumáticos y atacar a su compañero de equipo, Charles Lecrerc, que se mantuvo en pista con los compuestos más duros.

"Guardad esta fecha, 3 de julio de 2022. Primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1, en su carrera 150.

¡Merecidísima! Sobre todo por ese magistral sábado. Y también porque nuna se rindió en un domingo lleno de complicaciones, con un coche que iba mucho más lento de lo que él esperaba o lo que él mismo vio el viernes.

No tenía demasiado ritmo y sin embargo estuvo siempre en la pomada. Y eso le permtió estar en los momentos finales, parar en boxes cuando toca y poner ese nuemático rojo, que le permitió atacar a su compañero de equipo y adelantarle por la victoria. Lecrerc se quedó con el duro. Fue un error de Ferrari.

Yo la conclusión que tengo es, primero, la emoción de Carlos. La emoción que se le veía en el coche y cuando he podido verle en persona y abrazarles. Y luego me quedo también con un mensaje. Cunado ganas después de mucho tiempo sin ganar, y él no lo hacía desde las World Series en 2014, tienes más confianza.

A partir de ahora vamos a ver el mejor Sainz. Ese que ya asombrara el sábado en mojado aquí en la catedral, en Silverstone, con una 'pole' absolutamente maravillosa, que ha sido también la clave de este fin de semana que nuna va a olvidar"

Primera pole y triunfo para la histórica

Carlos Sainz, primero, logró la 'pole'. Es la primera que conseguía y lo haca casi diez años después de la del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso. La vigésima tercera para España en la categoría reina.



Las anteriores 22 'poles' españolas las había logrado Alonso, que firmó la última de ellas en el Gran Premio de Alemania de 2012, en el circuito de Hockenheim y cuando, al igual que el talentoso piloto madrileño, el doble campeón mundial asturiano militaba en Ferrari.

Pero el piloto madrileño no paró ahí. Ha hecho un fin de semana histórico, que hacerrado con el triunfo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Sumando para España la trifésima tercera victoria en la categoría reina, nueve años después de la última que logró Fernando Alonso.

La anterior victoria española, la trigésima segunda de Alonso, se produjo en el Gran Premio de España, en Montmeló (Barcelona), el 12 de mayo de 2013, cuando el doble campeón del mundo militaba asimismo en Ferrari, escudería que gracias a Sainz festejó este domingo su tercer triunfo de la temporada.

Carlos Sainz: "Siempre he creído que podía hacerlo"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que nunca perdió la esperanza de conseguir la victoria en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, a pesar de perder una posición en la salida y de que su compañero Charles Leclerc le adelantase durante la cita, y se ha mostrado emocionado de haber podido conseguirlo "con Ferrari y en Silverstone".

"No sé qué decir, es increíble. Mi primera victoria 150 carreras después, con Ferrari y en Silverstone... no se puede pedir más. Es un día muy especial que nunca olvidaré", señaló tras terminar la prueba en el trazado inglés.

Además, el madrileño recalcó que el triunfo "no ha sido fácil". "He tenido problemas con el equilibrio, especialmente en la primera tanda con el neumático medio. Max me ha empujado en esas curvas de alta velocidad, he abierto lo que he podido y siempre he creído que podía hacerlo. El coche de seguridad me ha dado una segunda oportunidad", subrayó.

"Silvestone ha sido siempre un lugar especial para mí; mi primera victoria en las Series, pole y, 12 años después, consigo una victoria con Ferrari. Gracias a todos los aficionados por ser parte de ello", concluyó.

Pedro Sánchez felicita a Sainz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al piloto Carlos Sainz por su triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña y le ha agradecido que con esta victoria haya llevado a España a lo más alto de la Fórmula Uno.



"Enhorabuena. Hoy ha logrado el sueño que siempre ha anhelado y por el que tanto ha trabajado", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter.



El presidente ha subrayado que todo el país ha vibrado con la gran carrera del piloto de Ferrari.



"Gracias por llevar a España a lo más alto de la Fórmula1", ha añadido Sánchez en la red social después de que el piloto español ganase este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone.



De esta manera, Sainz ha logrado su primera victoria en la categoría reina del automovilismo y ha firmado la trigésima tercera de España en la categoría reina, nueve años después de la última que logró el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, autor de las otras 32.