Sainz: "No sé qué decir, ha sido increíble"

El español Carlos Sainz (Ferrari), que ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno y logró de esa manera su primera victoria en la categoría reina del automovilismo, manifestó en el circuito de Silverstone que "no" sabe "qué decir" y que "ha sido increíble".



"No sé qué decir, es fascinante; mi primera victoria en mi carrera 150 en la F1, con Ferrari y en Silverstone. Es increíble", comentó Sainz, de 27 años, nada más bajarse del coche tras lograr la victoria más importante de su carrera deportiva y su duodécimo podio en la Fórmula Uno.



Sainz se impuso por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente, en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.



"Es un día especial, no ha sido fácil, para nada. Pero al final ha sido un fin de semana muy especial; es alucinante", comentó el piloto madrileño después de convertirse en el segundo español en ganar en la F1, después del doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), que acabó quinto este domingo en Silverstone.

"No tenía nada que perder hoy, había que estar por delante de Max y cuando me ha pasado he podido seguirlo, hasta que ha tenido problemas. Hoy no iba tan contento con el coche como el viernes; hoy iba sufriendo y no era el más rápido en pista".

"Agradecer todo el apoyo todos estos años a la gente que me sigue y me apoya. Disfrutadlo porque es un gran día para mío y para España; tengo la suerte de correr para Ferrari y estoy aprovechándolo ahora".