Carlos Miquel: "Alonsistas, tranquilos, de óxido nada, solo falta esa mejora del coche prometida por Alpine"

Carlos Miquel, el encargado de la información de la Fórmula 1 en COPE, valoró en Tiempo de Análisis la primera carrera de la temporada 2021 en Baréin, que acabó con victoria de Hamilton, Carlos Sainz octavo y abandono de Fernando Alonso.

"Se acabó la primera carrera del año y no ha salido como esperábamos o como deseábamos, sobre todo, por varios detalles porque va a ser un Mundial de detalles. Un Mundial de detalles en la lucha por la victoria. Creo que cuando dos personas luchan por el triunfo, te sales un poco y antes no has penalizado al que se ha salido cuatro o cinco veces no tienes que pedir que le devuelvan la posición, en el caso de Hamilton con Verstappen. Creo que Verstappen no tenía que devolver la posición porque no hubo nada contra Hamilton, al menos públicamente ninguna amenaza de sanción, cuando lo hizo durante media carrera.

Pero bueno, las reglas son así, al final perdió la victoria en el último momento, también estuvieron mal tácticamente y hubo detalles que evitaron que Carlos Sainz acabara mejor. Terminó en una octava posición, pero demostró en el tramo final de la carrera un gran ritmo, también por la estrategia que la hacía ir con un neumático más fresco, pero tuvo un gran ritmo y podría haber terminado justo detrás de su compañero Charles Leclerc y eso que no tuvo la mejor de las salidas. Hubiera terminado Leclerc en la sexta plaza, como ha terminado, y justo séptimo Carlos Sainz pasando a Daniel Ricciardo. Creo que Sainz ha dejado buenas señales y que poco a poco va a llegar donde queremos que llegue y ese Ferrari va mejor el sábado que el domingo y tiene que trabajar en eso.

Sobre Fernando Alonso, el debut no es el esperado, pero es cierto que tiene un problema Alpine que no ha dado con la tecla aerodinámica. Hay un cambio aerodinámico que está afectando a algunos equipos como a Mercedes y que hace que algunos equipos estén peor. La media de pérdida con este cambio aerodinámico, con la reducción de carga, es de 1'2 segundos por vuelta. Alpine está en 1'8, quiere decir que algo han hecho mal, y tienen que mejorar, tienen que ser un equipo que esté luchando regularmente al menos por los puntos y Esteban Ocon solo ha podido ser decimotercero y por supuesto lamentar esos problemas de motor y ese problema final de frenos que le ha costado el abandono a Fernando Alonso.

Alonsistas tranquilos, de óxido nada. Fernando está muy bien, tuvo una gran salida, unas bonitas batallas, lo dio todo como siempre y se vació con un coche que no corría en las rectas y desde luego nos vamos a divertir mucho. Ahora solo falta esa mejora que están prometiendo desde el equipo francés que permita que Alonso esté más arriba".

Hamilton conquista la primera victoria tras un mano a mano con Verstappen; Sainz, octavo; Alonso abandonó

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en un apretado final del Gran Premio de Baréin, con el que obtiene la victoria número 96 de su carrera deportiva.

El siete veces campeón mundial se impuso en un apretadísimo final en el que llegó a ser adelantado por Verstappen a tres vueltas del final, pero justo después de ponerse primero, el Red Bull tuvo que devolverle la posición al haberle adelantado por fuera de la pista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

�� TOP 10 FINISHERS ��



1 HAM ��

2 VER

3 BOT

4 NOR

5 PER

6 LEC

7 RIC

8 SAI

9 TSU

10 STR#BahrainGP ���� #F1pic.twitter.com/Q97XpdJFFn — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Mercedes logró también el tercer lugar, gracias al finlandés Valtteri Bottas

Completaron la zona de puntos el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el español Carlos Sainz (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que volvió a competir en la Fórmula Uno tras dos años de ausencia, tuvo que retirarse en la vuelta 34, debido a unos problemas en los frenos de su monoplaza que le obligaron a llevar el coche a los talleres.

Fernando Alonso se retira en la vuelta 34 por un problema en los frenos

El piloto español Fernando Alonso tuvo que retirarse en la vuelta 34 del Gran Premio de Baréin, el primero de su retorno a la categoría después de dos años de ausencia, por un problema en los frenos de su Alpine.

La escudería francesa detectó el problema y alertó al español a través de la radio, por lo que Alonso tuvo que llevar el vehículo a los talleres cuando ocupaba el decimocuarto puesto en la clasificación, después de haber salido noveno.

El bicampeón mundial de Fórmula Uno Fernando Alonso (Alpine) que tuvo que abandonar en la vuelta 34 en el Gran Premio de Baréin por un problema de frenos en su retorno a la Fórmula Uno después de dos años de ausencia, califico el día como "emocionante" pese al abandono.

"Tenía ganas de acabar la carrera y no ha podido ser. Hemos tenido algún problemilla, al final los frenos han sido la causa del abandono pero antes tuvimos algún problema con las baterías. Ha sido una carrera a contrapié, pero ha sido emocionante", consideró el asturiano en declaraciones a 'DAZN F1'.

"Para mí ha sido un buen día igualmente: por el himno, la vuelta de formación, la parrilla, fueron momentos chulos. Luego no pudimos acabar, pero volveremos en Imola", añadió. Alonso salió desde el noveno lugar y adelantó desde el inicio, cuando se colocó séptimo en los primeros giros pese a que su coche de la escudería Alpine era inferior a muchos de sus rivales.

EuropaPress

"Fue emocionante todo, esas primeras vueltas, estar en lucha con los demás coches ha sido, no sé cómo explicarlo, adrenalina, aunque estén luchando los coches por delante, ya tienes emoción, te late el corazón rápidamente, y una pena no estar más en la pista, completar la carrera. Igual los puntos no eran posibles", consideró.

Pese a ese buen inicio, el doble campeón mundial (en 2005 y 2006 con Renault) dijo que todavía le falta mucho para estar al nivel que tenía cuando dejó el campeonato en 2018.

"Creo que me falta tiempo en el coche, todos los pilotos que han cambiado de equipo: Carlos (Sainz), (Daniel) Ricciardo, (Sebastian) Vettel, necesitan tiempo. Vettel se tiene que acostumbrar, Ricciardo a los frenos, Carlos en unas carreras le podrá sacar el 100%, imagínate eso multiplicado por dos años y medio. No sé a qué le tengo que dedicar más tiempo, pero seguro que en 5 ó 6 carreras estaré mejor", finalizó.