Antonio Ruiz: "Sigo creyendo que el Atlético está muy vivo en esta Liga"

El Atlético de Madrid ha caído en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao pero aún así se mantiene como líder de LaLiga al término de la 32ª jornada. De momento cuenta con una ventaja de dos puntos sobre Real Madrid y Barcelona aunque, eso sí, los azulgrana tienen un partido menos y con una victoria el jueves en Granada podrían dar un vuelco a la clasificación.

Tras esa derrota en San Mamés, el inalámbrico del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, Antonio Ruiz, sigue creyendo en este equipo. Esta es su valoración en Tiempo de Análisis.

“El Atlético de Madrid pinchó en San Mamés cuando muchos no lo esperaban y cuando, seguramente y más después de ver la segunda parte del equipo rojiblanco, no lo mereció. Pagó cara el equipo rojiblanco la primera parte en la que no tenía mucha relación lo que se jugaba con la actitud un poco ramplona de los jugadores del Cholo Simeone. Y esos son hechos consumados, eso ya no se puede mover. El Cholo Simeone en la rueda de prensa ha dejado claro que cuenta no solo lo futbolístico sino la fortaleza mental para encarar lo que viene y ahora es momento de calcular el daño de la derrota en San Mamés. El daño de esa derrota empieza porque puede haber un vuelco en la clasificación porque esta semana el Barcelona tiene un partido aplazado contra el Granada que, si lo gana, se va a poner por delante porque recuerdo ahora mismo el Atlético de Madrid es líder y a dos puntos están el Real Madrid y el Barcelona, el Barça con un partido menos. Al final, el Atlético de Madrid, aunque parezca mentira, sigue dependiendo de sí mismo porque sigue siendo líder y para acabar coronando con final feliz esta Liga va a tener que ganar en Barcelona. Pero está en su mano. Sabe que si lo hace, tendrá su premio. El partido en San Mamés dejó muy tocado a los jugadores, también a Simeone, que entonó el ‘mea culpa’ en algunas cuestiones, sobre todo en la actitud un poco baja del equipo en muchas ocasiones pero ahora, más que nunca, cuenta el ‘Partido a Partido’ y quien se quiera bajar que se baje pero yo sigo creyendo que el Atlético de Madrid está muy vivo en esta Liga”.

Athletic - AtléticoEFE

El Atlético 'pincha' en San Mamés y reduce su ventaja a dos puntos con el Real Madrid y el Barça

El Atlético de Madrid cayó (2-1) este domingo en su visita a San Mamés de la jornada 32 de LaLiga Santander, la cual sigue bajo dominio de los de Diego Pablo Simeone pero con un paso en falso en su resistencia para el cada vez más emocionante tramo final.

Un cabezazo, solo en el remate, de Íñigo Martínez tumbó al líder, un Atlético que puede perder esa posición el jueves si el Barça gana su partido aplazado contra el Granada. El cuadro vasco recuperó la identidad de los inicios de Marcelino y encima se adelantó pronto, a los ocho minutos, por medio de Berenguer.

Así ganó más fe y convicción si cabe un Athletic con ganas de sentirse competitivo, además de un triunfo de prestigio tras dos finales de Copa del Rey perdidas. Con el 1-0 y unos 'leones' mordiendo bastante, al Atlético se le complicó y mucho la salida a Bilbao aunque Carrasco tuvo la respuesta inmediata ante Simón.

Sin embargo, a la contra, y eso que no estaba Williams, los locales tuvieron mucho peligro. Los sustos se sucedieron sobre la meta de Oblak y en la otra lo intentaba Correa sin el acierto de los últimos partidos. La primera parte dejó la lesión de Capa y con la segunda el Atlético volvió mejor, quizá a la desesperada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

⏱ 90'+3' | #AthleticAtleti 2⃣-1⃣



Final del partido en San Mamés. pic.twitter.com/KLlQAZs4kg — Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2021

Los del 'Cholo' no esperaron para ir a por el partido, obligados en esa lucha por el título que nadie sabe encarrilar. En unos minutos, el Atleti acumuló más llegadas que en toda la primera parte, pero los disparos de Correa y Carrasco fueron fuera.

Sancet, a punto de culminar su gran partido, tuvo la sentencia a la contra y después sería Williams el problema atlético. El 'Cholo' metió entonces la artillería recién salida de la enfermería. Luis Suárez, Joao Félix y Lemar entraron al césped en un órdago colchonero. El Atheltic se aculó y los madrileños encontraron el premio a su asedio a balón parado, en el minuto 77, con un cabezazo a saque de esquina de Savic.

Al Athletic se le hacía largo el partido, tratando de pararlo a toda costa, pero pensando en el segundo, al líder se le escapó el partido también a balón parado. Íñigo Martínez entró como un avión para rematar otro córner, este agitador de la Liga en su zona alta, con cinco partidos por delante y opciones para Atlético, en modo resistencia como dice el Cholo pero fallando a domicilio, Barça, Madrid y Sevilla, no necesariamente en ese orden.

Simeone: "El que tenga más fuerza mental estará más cerca de ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó en especial el primer tiempo de su equipo este domingo en la derrota (2-1) contra el Athletic Club, pero recordó que siguen dependiendo de sí mismos para ganar una Liga "emocionante".

"Lo mental es clave, equilibrio emocional. El primer tiempo no pudimos jugar el partido que queríamos y el segundo fue todo lo contrario", dijo en rueda de prensa, después de una derrota que puede dejarles sin liderato el jueves, cuando el Barça juegue su partido aplazado contra el Granada.

El 'Cholo' recordó que la Liga suele ser de dos y por eso ya puede estar contento. "La Liga siempre la suele ganar el Madrid y el Barça. Este año apareció un equipo que lo hizo muy bien durante gran parte de la temporada, pero entendíamos que no iban a salirse de la pelea de todos los años. Aparece el Sevilla también muy bien, ya somos cuatro al menos", afirmó.

Diego Pablo Simeone Twitter - Atleti

"El que tenga más fuerza mental estará más cerca de ganar. Seguimos dependiendo de nosotros y a falta de cinco jornadas es muy importante. Tenemos que pensar partido a partido, nos ocupa llegar bien al partido del Elche. Es emocionante, es para gente con fortaleza mental, la oportunidad está, depende solo de nosotros", añadió.

Además, el técnico rojiblanco explicó que no podía forzar a Luis Suárez, Joao Félix ni Lemar, quienes entraron a media hora del final. "Lemar entrenó un día, Joao y Luis dos días, volvían de sus lesiones, y el equipo venía de hacer un buen partido", zanjó.