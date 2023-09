Ángel García: "Carlitos Alcaraz llegó, ganó y se está manteniendo"

Carlos Alcaraz derrotaba este miércoles a Alexander Zverev en tres sets 6-3, 6-2 y 6-4 y se clasificaba para las semifinales de un US Open en el que intenta revalidar su título logrado en 2022 y levantar su tercer Grand Slam, el segundo consecutivo tras vencer en Wimbledon. El murciano hizo un partido perfecto y avanzó a la penúltima ronda en la que se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, número 3 del mundo.

Presenciando el partido en la pista central de Flushing Meadows estuvo Ángel García, experto en tenis de la Cadena COPE. El periodista ha dejado sus impresiones en el Tiempo de Análisis sobre el partido y cómo ve a Alcaraz de cara a un posible título.

"Muy buenas desde la pista Arthur Ashe de Nueva York. Sabéis eso que dicen siempre, ¿no? Que es muy difícil llegar, pero más difícil aún mantenerse. Bueno, pues Carlitos Alcaraz llegó. Carlitos Alcaraz ganó y, sin duda, Carlitos Alcaraz se está manteniendo.

En sus últimos cuatro Grand Slams, en los cuatro, ha llegado a semifinales. Y a este último después de, en unas condiciones durísimas con 30 grados de temperatura y más de 70% de humedad, en la noche neoyorquina, derrotar a Alexander Zverev dándole una auténtica lección de cómo se juegan los ‘big points’ que dicen los estadounidenses, los puntos decisivos. Cuatro de cuatro Carlitos con un recital: uno de derecha, el siguiente de dejada, el siguiente sacando la muñeca y jugando esa derecha cortada que solo juega él… Mientras que Alexander Zverev se quedó en 0 de 5 en esos break points.

Se mete en semifinales, va a jugar mañana ante Daniil Medvedev, el ruso, probablemente a las 9 de la noche hora española, y Carlitos Alcaraz está a solo dos pasos de hacer algo que no se ve aquí en Nueva York desde que lo hiciese Roger Federer, y es repetir título, volver a levantar el US Open.

Quedan dos pasos, evidentemente los más difíciles. Primero sería ante el número 3 del mundo y luego, probablemente, ante el número 2 que es Novak Djokovic, pero de momento que sonría y disfrute como está haciendo disfrutar a todos los neoyorkinos con partidazos como el de anoche ante Alexander Zverev".

Carlos Alcaraz se jugará este viernes contra el ruso Daniil Medvedev (3) un puesto en la final del Abierto de Estados Unidos después de eliminar este miércoles en tres sets al alemán Alexander Zverev (12). El prodigio español de 20 años superó su cruce de cuartos de final con incontestable autoridad por 6-3, 6-2 y 6-4 en dos horas y 30 minutos y solo ha perdido una manga en sus cinco partidos hasta ahora en este 'grand slam'.

CARLITOS' NEXT STOP IS THE SEMIFINALS! pic.twitter.com/ut1zpZigIG

Vigente campeón del US Open, Alcaraz, que volvió a llevar un vendaje en el muslo izquierdo y que estuvo perfecto en sus oportunidades de 'break' (cuatro de cuatro), está ya a solo un solo paso de disputar la final con la que todo el mundo suspira estos días en Nueva York: un duelo en la cumbre contra el serbio Novak Djokovic (2).

Además, Alcaraz mantiene vivo el sueño de convertirse en el primer tenista que repite título en el abierto estadounidense desde el suizo Roger Federer (cinco coronas seguidas de 2004 a 2008). A Alcaraz, que tiene el mejor balance del año en la ATP (58-6 y seis títulos), le espera ahora un duelo mayúsculo ante Medvedev, vencedor del Abierto en EE.UU. en 2021 y a quien domina por 2-1 en sus tres precedentes hasta ahora. Los dos últimos fueron este año y acabaron con triunfo para Alcaraz: la final de Indian Wells y las semifinales de Wimbledon.

Who is showing up on Sunday? pic.twitter.com/pHARwxwJvV