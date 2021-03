El análisis de Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz del empate en el derbi

Antonio Ruiz, que sigue toda la información del Atlético de Madrid en la Cadena COPE; y Miguel Ángel Díaz, que sigue al Real Madrid, nos cuentan en 'Tiempo de Análisis' sus impresiones del Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 1, partido que deja a los blancos cinco puntos de los hombres de Simeone, que el miércoles tienen el partido aplazado contra el Athletic de Bilbao.

ANTONIO RUIZ

"Antes del partido todos coincidían en que el empate era el resultado que más le valía al Atlético de Madrid y, al final, viendo la película de lo que ha acontecido, el Atleti ha perdido una ocasión única para haberse quitado a otro rival en la lucha por los puestos de cabeza de LaLiga. El Atlético controló el primer tiempo, desactivó al Madrid con una presión alta para que no hiciera su juego, marcó un gol… pero en la segunda mitad pudo haber cerrado el marcador, tuvo tres ocasiones muy claras y no lo hizo. El Madrid se animó, acabó empujando hasta que consiguió el empate. La impresión de antes del partido, que el empate era mejor para el Atlético de Madrid, sigue valiendo; pero la película ha dejado una sensación agridulce porque el Atleti podría haber ganado hoy".

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ

"Por cómo se desarrolló el partido, el empate deja mejor sabor de boca en el Madrid. La primera parte de los de Zidane es preocupante; físicamente el equipo fue muy inferior, menos mal que apareció Courtois en la segunda parte y al margen de la jugada polémica, el Madrid mereció el empate. Me llama la atención que sean diez tropiezos en 26 jornadas, que Zidane solo ha hecho dos cambios y que no calentaran ni Isco ni Hugo Duro. Si el Atleti gana al Athletic el miércoles serían muchos puntos, ocho. En doce jornadas, el Madrid necesitaría o cuatro empates o tres derrotas de los rojiblancos y hacer pleno en últimas doce jornadas de Liga. Fue decisivo Benzema, estuvo muy bien Kroos en centro del campo pero creo que a este Madrid no le da para pelear la Liga, aunque de momento se siga soñando con ella".

Simeone: "Pensaban que íbamos a ganar por 20 puntos, no sé lo que imaginaban"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo, tras el 1-1 contra el Real Madrid, en la complejidad de la Liga, de la que dijo que "muchos pensaban" que su equipo iba a ganar por "20 o 15 puntos", pero advirtió de que juegan ante rivales "muy poderosos" y el "camino va a ser difícil".

"Me quedan un montón de cosas importantes en este momento del campeonato, teniendo en cuenta el juego del equipo, la finura que ha sostenido hasta el final, con una entrega absoluta de parte de todos y en un torneo difícil, complicado, donde muchos pensaban que lo íbamos a ganar por 20 o 15 puntos, no sé lo que se imaginaban, y estamos jugando ante equipos que son muy poderosos, como el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla...", repasó.

"Está claro que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y en ese camino seguimos", continuó el técnico, que reiteró: "Sabemos la dificultad que hay en todos los campos. Cada día es más difícil ganar. Hay mucha presión en todos los equipos en la segunda vuelta, con las necesidades que todos estamos teniendo".

"En estos momentos me quedo con el gran trabajo del equipo hasta el 30 o 35 del segundo tiempo. Una pena que no pudimos ganar un partido que está claro que queríamos ganar", declaró durante la rueda de prensa telemática del estadio Wanda Metropolitano después del empate contra el Real Madrid, que igualó el duelo al final.

¿Es bueno el empate para el Atlético? "Según el lado que te quieras poner. Desde lo negativo, empate en el 88, una de las ocasiones que tuvieron peligrosas ellos, o el partido muy bueno que hicimos en general, controlado absolutamente el primer tiempo, dominado desde la tenencia, bien controlado desde el posicionamiento defensivo, con un segundo tiempo arrancando desde la misma sintonía y quizá hasta los 30, 35 minutos, con la situación para poder cerrarlo", contestó Simeone.

Zidane: "Estamos vivos"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, remarcó este domingo, tras el 1-1 contra el Atlético de Madrid, que su equipo está "vivo" y va a "seguir peleando" por ganar LaLiga Santander. El técnico francés, asimismo, afirmó que hay que "respetar" la decisión del árbitro Alejandro Hernández Hernández de no considerar penalti la mano de Felipe Monteiro en el tramo final del primer tiempo: "La primera parte se la han llevado ellos y la segunda nosotros. Yo creo que es merecido más o menos, incluso al final teniendo ocasiones nosotros. Se podía recuperar más. Al final, lo bueno y lo más importante para nosotros era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Y es lo que hicimos. Es un punto, estamos vivos y vamos a seguir peleando", expresó en la rueda de prensa telemática.

¿Aún puede ganar la Liga el Real Madrid? "Nuestro objetivo es éste. Seguir. Sabemos que queda mucha Liga, muchos puntos en juego y vamos a pelear hasta el final. Y siempre las cosas pueden cambiar. Estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar y es lo que vamos a hacer", respondió el técnico. "Al final, lo más importante para nosotros hoy es hacer una segunda parte diferente, porque la primera no ha sido muy buena", continuó Zidane, que expuso que "todos" sus futbolistas "merecen jugar", pero tiene que elegir "cada vez un once", al tiempo que manifestó: "Estoy orgulloso de todos mis jugadores porque estamos en el mismo barco y vamos a pelear todos hasta el final".

Zidane fue preguntado hasta en tres ocasiones por la mano del defensa del Atlético Felipe Monteiro dentro del área en el primer tiempo, con 1-0. "Como siempre, no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil también. El árbitro ha tomado la decisión de ver la jugada y luego ha decidido. Tenemos que respetar la decisión y ya está. No me pasa nada (por la cabeza). Es el árbitro y decide él. Al final, no cambia nada, estoy en el partido y si pita penalti, pues penalti y si no lo pita es porque para él no hay penalti. No va a cambiar. Lo importante para nosotros es estar en el partido y es lo que hicimos", apuntó.

"Nosotros sabemos que, de todas formas, es complicado. No podemos entrar en eso. El criterio lo sabemos, pero al final es la decisión suya, la responsabilidad del árbitro y tenemos que respetar eso, porque no va cambiar. Al final, los jugadores decían que había mano, él ha revisado la jugada en el VAR y ha decidido no pitar", dijo.