Venus Williams recibe una 'wild card' para Wimbledon a sus 43 años

La tenista estadounidense Venus Williams ha recibido este miércoles una invitación, a sus 43 años, para disputar Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y torneo que se disputa sobre la hierba del All England Club, que también ha anunciado las 'wild cards' de la ucraniana Elina Svitolina y el belga David Goffin.

La cinco veces campeona de Wimbledon, de 43 años y actual número 697 del ranking WTA, no juega el cuadro individual de Wimbledon desde 2021, aunque el año pasado sí participó en los dobles del torneo. Ahora, volverá al torneo británico, mientras ahora disputa el torneo de Birmingham, donde venció en su debut a la italiana Camila Giorgi en un duelo que se alargó a más de las tres horas, su primer triunfo sobre una 'top 50' desde 2019.

Initial wild cards have been announced for The Championships 2023 ??#Wimbledon