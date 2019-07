Toni Nadal, en El Partidazo de COPE: "A Rafa le convenía que ganara Djokovic, así los tres están más cerca"

La final épica del pasado domingo entre Federer y Djokovic en Wimbledon, abrió el debate entre los más aficionados al tenis sobre si esta final supera a la de 2008 entre Nadal y Federer.

El Partidazo de COPE invitó este lunes a Toni Nadal, tío y entrenador de Rafa Nadal, para aportar su punto de vista: "El partido fue muy bueno, vibrante, de los que hacen afición. Tenía todos los ingredientes que podía tener, con dos match-balls para Federer, se alargó… Aunque tengo datos que me dicen que fue mejor la final de 2008", sentenció.

Toni Nadal no se esconde a la hora de reconocer quién era su favorito: "Escribí un artículo en el que dije que no sabía con quién ir. Si no fuera parte implicada, porque los títulos de uno te perjudican, particularmente me hubiera gustado que ganara Federer. Cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. Cuando tuvo el 40-15 y dos match-balls, me sabe mal".

Sin embargo, los intereses de Rafa Nadal eran contrarios: "A Rafael le convenía más para sus intereses que ganara Djokovic porque al final están más cerca los tres de arriba".

Cree que la clave de que Federer no pudiera cerrar el partido cuando lo tuvo todo a su favor tiene que ver con que "se precipitó y quiso acabar el punto muy rápido, quizás tendrían que haberle dado un grito desde su ‘box’ para que no se precipitara".

El próximo Grand Slam se juega en Estados Unidos. Toni Nadal dio su favorito: "A día de hoy, para el US Open veo favorito a Djokovic porque ganó Wimbledon y Australia, pero veo muy cerca a los tres. Dije que Nadal habría estado cerca en Wimbledon porque llegó con victorias en Roma y Roland Garros, y una inyección muy grande de moral. No jugó a su mejor nivel en semifinales, no estuvo como en los otros días".