Jabeur bate a Maria y jugará su primera final de Grand Slam

La tunecina Ons Jabeur batió este jueves a la alemana Tatjana Maria (6-2, 3-6 y 6-1) y disputará este sábado su primera final de Grand Slam en Wimbledon. Jabeur, tercera cabeza de serie del torneo, se convierte de esta manera en la primera tunecina, árabe y del norte de África en luchar en una final de Grand Slam, después de que el año pasado también hiciera historia al meterse en los cuartos de final.



La tunecina, tras un inicio espléndido en el que apartó de la pista a Maria, tuvo que rehacerse ante la veterana alemana. Maria, de 36 años, es madre de dos hijas, una la tuvo en 2013 y otra en 2021, y peleaba aquí por ser la segunda mujer en la historia en ganar Wimbledon tras haber dado a luz, y la cuarta en la Era Abierta en conquistar un Grand Slam siendo madre.



Pero Maria no podrá igualar a Margaret Court, Evonne Goolagong y Kim Clijsters. Se llevó el segundo set por 6-3, pero Jabeur no dio opción en el tercer, en el que se adelantó por 5-0 y sentenció al segundo punto de partido que tuvo por 6-1.



"No sé ni qué decir. Para mí es un sueño hecho realidad por todos los años de trabajo y sacrificio. Estoy muy feliz de que haya valido la pena y espero continuar así un partido más", dijo Jabeur a pie de pista.



La tunecina, actual número dos del mundo, espera ya rival en la final. Saldrá del enfrentamiento entre la kazaja Elena Rybakina y la rumana Simona Halep.