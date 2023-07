Djokovic evita la reacción de Hurkacz para meterse en cuartos; Eubanks da la sorpresa ante Tsitsipas

Con algo más de complicaciones de lo esperado, el serbio Novak Djokovic, en su partido número 100 en Wimbledon, venció al polaco Hubert Hurkacz (7-6 (6), 7-6 (6), 5-7 y 6-4 para meterse en sus décimo cuartos cuartos de final en el Grand Slam británico.

El serbio, que se dejó su primer set del torneo, tuvo que volver a la pista este lunes después de que el encuentro fuera suspendido por el toque de queda el domingo, con ventaja de dos sets a cero para el de Belgrado. Djokovic se escapó de una trampa, tras remontar un 6-3 en el 'tie break' del primer parcial y levantar un 5-4 y dos saques para el polaco en el desempate del segundo.

De este modo, se convirtió en el primer tenista en la Era Abierta en ganar trece 'tie breaks' seguidos en Grand Slam y se pudo ir a dormir con más de la mitad del trabajo hecho. Pero a su vuelta a la central, en condiciones completamente distintas a las del domingo, con el techo abierto y el sol -a priori mejores para él-, Djokovic estuvo más impreciso que de costumbre, enfadado y con falta de equilibrio.

Esto permitió que Hurkacz mantuviera sus servicios sin grandes problemas y al llegar al 5-6 presionara el saque de Djokovic y generara otros dos puntos de set más. El primero lo salvó el serbio con un gran saque y el segundo sí lo aprovechó Hurkacz, pasando a la ofensiva y forzando un cuarto set entre los gritos y quejas de Djokovic.

Por suerte para él, fue capaz de calmarse y de recomponer su tenis, hasta el punto de que con 3-3 consiguió romper por primera vez en todo el partido el saque del polaco y evitó que lo que parecía un trámite este lunes se convirtiera en un drama.

La brasileña Beatriz Haddad Maia se retiró de su partido de octavos de final a los cinco juegos debido a un problema en la cadera, dejando vía libre a la kazaja Elena Rybakina, defensora del título de Wimbledon.

Haddad Maia notó un problema en la zona baja de la espalda en los primeros compases del partido y necesitó la ayuda del fisio en pista. A la brasileña se le veía visiblemente preocupada por la situación y decidió marcharse al vestuario para seguir tratándose el problema.

Tras unos minutos de espera, volvió a pista e intentó continuar el partido, pero tras poner Rybakina el 4-1 en el marcador sin Haddad Maia prácticamente poder moverse, decidió retirarse del partido entre lágrimas.

De este modo, Rybakina accede a cuartos de final por segundo año consecutivo y está a tres partidos de revalidar su título en Wimbledon. Su próxima rival saldrá de la ganadora del duelo entre la tunecina Ons Jabeur y la checa Petra Kvitova. De ganar Jabeur, se repetirá el partido de la final del año pasado.

La estadounidense Madison Keys eliminó a la joven Mirra Andreeva, que terminó llorando entre juegos, en los octavos de final de Wimbledon (3-6, 7-6 (4) y 6-2).

Keys suma sus segundos cuartos de final en Wimbledon, después de los de 2015, tras una remontada espectacular ante la rusa de 16 años.

Andreeva llegó a ir 6-3 y 4-1 en el marcador y tuvo bola de 'break' para ponerse 5-1 en el segundo, pero permitió que Keys se levantara y encontrara muchas más facilidades una vez ganó el segundo set en el desempate.

La rusa se deshizo en el tercer parcial y se la vio sensiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, en alguno de los cambios de lado del último parcial, además de recibir un par de advertencias de la jueza de silla por lanzar la raqueta contra el pasto.

Andreeva, de 16 años recién cumplidos, se queda en la misma ronda, que Cori Gauff, que hizo octavos en 2019 con 15 años. Keys espera en cuartos a la ganadora del duelo entre Aryna Sabalenka, segunda favorita al título, y la rusa Ekaterina Alexandrova.

El ruso Daniil Medvedev avanzó a cuartos de final por la retirada de Jiri Lehecka cuando el partido iba 6-4 y 6-2 para el moscovita. Lehecka sufrió un problema de ampollas y tuvo que ser tratado por el fisio en pista. Pese a que intentó continuar, tras perder el segundo set, el checo, entrenado por Tomas Berdych, finalista aquí en 2010, decidió poner punto y final a su participación en Wimbledon.

Para Medvedev estos serán sus primeros cuartos de final en Wimbledon y se convierte en el décimo hombre en activo en alcanzar los cuartos de final en todos los Grand Slams, después de que su compatriota Andrey Rublev también lo consiguiera en Wimbledon.

El estadounidense Christopher Eubanks desató la sorpresa en Wimbledon y se cargó al griego Stefanos Tsitsipas, por 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4 y 6-4, con medio centenar de golpes ganadores.

