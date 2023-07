Alcaraz, tras su pase a cuartos: "Estoy listo para más"

El español Carlos Alcaraz, que se metió en los primeros cuartos de final de Wimbledon de su carrera, aseguró que está "listo para más" después de vencer este lunes al italiano Matteo Berrettini. El murciano levantó un set en contra Berrettini para clasificarse para jugar los cuartos, en los que se enfrentará al danés Holger Rune.

Alcaraz tumba a Berrettini y ya está en cuartos de final; Djokovic sufre ante Hurkacz; Eubanks da la sorpresa El número uno del mundo venció al italiano en cuatro sets (3-6, 6-3, 6-3 y 6-3). El polaco hizo sufrir a Novak en cuatro sets. Eubanks superó en cinco sets a Tsitsipas. 10 jul 2023 - 15:27

"Sabía que iba ser muy difícil, es un gran jugador e hizo final aquí. Estaba jugando muy bien. No es fácil remontar tras perder el primer set, pero sabía que llegarían mis oportunidades si estaba concentrado, si no perdía la cabeza. He trabajado para ello", dijo el murciano a pie de pista.

"Quiero jugar una final aquí, vine con ese objetivo. Estoy en cuartos y ahora que estoy ahí quiero más. Estoy listo para más", añadió Alcaraz, que se enfrentará a Rune en cuartos. "Es genial, es bueno para el tenis. Jugamos muchos torneos cuando teníamos doce años, crecimos juntos, pasamos por todas las categorías. Jugar unos cuartos de Grand Slam es algo que voy a disfrutar".