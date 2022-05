Badosa sufre ante Juvan para seguir viva en París

La española Paula Badosa firmó una trabajada victoria frente a la eslovena Kaja Juvan, 7-5, 3-6 y 6-2 en dos horas y 17 minutos, que le coloca en la tercera ronda de Roland Garros. La número 3 del ránking tuvo altibajos en la pista Suzanne Lenglen, la segunda más importante del circuito, frente a la 68 del mundo, pero controló los momentos difíciles y supo aguantar las ventajas.

Esta victoria supone un paso adelante en su proceso de recuperación de la confianza que perdió tras los buenos resultados del final de la pasada temporada y de principios de la actual. Desde entonces, la española ha entrado en un bache de resultados que ella misma atribuye al vértigo y la presión que le provoca haber ascendido tanto en el ránking, en el que llegó a tocar el número 2 del mundo.

Seed survival ??@paulabadosa makes her escape, shutting down Juvan 7-5, 3-6, 6-2 to claim a spot in the third round#RolandGarrospic.twitter.com/KAuoWDtX3U