Davidovich y Paula Badosa brillan en París y se meten en cuartos

El español Alejando Davidovich se impuso al argentino Federico Delbonis en octavos de final de Roland Garros, 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 56 minutos, para clasificarse por primera vez para los cuartos de final de un Grand Slam.

Un día después de cumplir 22 años, Davidovich se convierte así en el decimonoveno español que se cuela entre los ocho mejores en París.

El español, 56 del ránking, parecía tener un partido placentero, tras haber ganado los dos anteriores a cinco sets, pero Delbonis reaccionó y se adjudicó la cuarta tras arrebatar tres veces el juego de su rival.

El argentino pareció en condiciones de desquiciar al español, que por momentos perdió el hilo del duelo. Pero el español se mantuvo en el partido y en la cuarta manga, cuando el poco público presente ya había abandonado la grada por el toque de queda, logró con problemas adjudicarse el partido.

Davidovich se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, sexto del mundo, y el japonés Kei Nishikori.

El salto de calidad del español es ya evidente y los dos últimos en comprobarlo han sido dos reputados especialistas en arcilla, el noruego Casper Ruud y ahora Delbonis.

El alemán Alexander Zverev, sexta raqueta del circuito, será el rival del español Alejando Davidovich en cuartos de final de Roland Garros, tras derrotar con contundencia al japonés Kei Nishikori, por 6-4, 6-1 y 6-1, en 1 hora y 54 minutos.

Será la tercera vez que el germano, de 24 años, alcance esa ronda en París, tras los de 2018 y 2019, mientras que el año pasado cayó en octavos, sorprendido por el joven italiano Yannik Sinner.

La española Paula Badosa rompió su techo en Roland Garros y se clasificó por primera vez en su carrera para los cuartos de final de un Grand Slam, un año después de haber alcanzado los octavos. La número 35 del mundo venció a la checa Marketa Vondrousova, vigésima favorita, por 6-4, 3-6 y 6-2 en 1 hora y 50 minutos y se medirá por un puesto en semifinales contra la eslovena Tamara Zidansek, 85 del ránking a sus 23 años, que derrotó a la rumana Sorana Cirstea, 7-6(4) y 6-1.

