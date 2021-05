Nadal: "Tengo un cuadro bastante exigente para pensar más allá"

El español Rafael Nadal, que busca su decimocuarto título en Roland Garros, afirmó este viernes vivir "con naturalidad" el posible choque en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, al tiempo que señaló que "queda mucho trabajo" para llegar a ese duelo.



"Veo el cuadro con naturalidad", aseguró el mallorquín sobre la presencia suya, de Djokovic y del suizo Roger Federer en la misma parte del programa, mientras que los jóvenes están en la otra.



"Los jóvenes irán escalando en el ránking, es natural. Personalmente me preocupa poco. Tengo mucho trabajo antes de llegar a ese partido posible contra Djokovic", indicó Nadal.



"Yo tengo que hacer mi camino, que por ahora es (el australiano Alexei) Popyrin. Tengo un cuadro bastante exigente para pensar más allá. Lo que toca es seguir con mi preparación, seguir avanzando en la línea que buscamos", indicó.



Nadal reconoció que no está pensando en los posibles récords que puede establecer en este torneo, que aspira a ganar por decimocuarta vez, lo que le convertiría en el hombre con más Grand Slam de la historia, 21.



"Esas cifras están ahí, son un hecho. Tengo la suerte de estar en esa situación. Yo estoy con la máxima motivación, desde el torneo de Roma las cosas han ido por la buena línea. Después descansé unos días y luego incrementé el ritmo. Ahora estamos haciendo doble sesión. Creo que llego bien, pero eso hay que demostrarlo en la pista", indicó.



Nadal, que dijo afrontar el torneo "siempre con la máxima ilusión y actitud positiva", se mostró encantado de la estatua que han erigido en su honor en Roland Garros.



"Es bastante espectacular, está muy bien conseguida, limpia, moderna, estoy encantado. Es difícil hacer una estatua con este material (acero) y que te caracterice bien", dijo.



"Para mí es importante que para el resto de los años haya una estatua mía en un lugar tan importante para el deporte y para mí. Es algo único, además yo no soy francés. Solo puedo dar las gracias", agregó.