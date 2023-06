Alexander Zverev es un tenista que se está enfrentando a los obstáculos, que al igual que personas como él, tienen que superar para cumplir sus sueños. El alemán fue diagnosticado de diabetes de tipo 1 cuando tenía tres años, y ello no le ha supuesto un impedimento para competir en los mejores torneos del mundo, salvo en Roland Garros donde se le cuestiona y ha desatado una polémica con la organización.

El tenista porta habitualmente en su raquetero unas jeringuillas de insulina para inyectarselas de forma natural durante los descansos en los partidos, algo con lo que no tiene ningún problema en cualquier torneo del circuito mundial de tenis, pero en París no es así: "En los torneos ATP es muy fácil, me inyecto la insulina en la pista durante los cambios de lado, como veis todos regularmente. Aquí me han dicho que no me permiten hacerlo en pista", relató el alemán en una rueda de prensa tras acceder a los cuartos de final.

Zverev relató lo que le pasó en uno de sus choques: “Me pasó en mi partido de tercera ronda contra Frances Tiafoe, pero me dijeron que esto me contaría como un descanso para ir al baño. Obviamente, les respondí: ‘¡Vamos, chicos! Solo tengo dos descansos por partido para ir al baño, pero en un partido a cinco sets a veces tengo que inyectarme cuatro o cinco veces. Les dije que esto no podía ser así, que esa normativa no me permite gozar de algo básico y necesario para mi bienestar, para mi vida”, comentó el deportista, un héroe para los diabeticos, desde que el año pasado anunció que padecía la enfermedad metabólica.

"Si no lo hago, mi vida corre peligro"

"Durante mi partido de segunda ronda tuvimos una discusión y me tuve que ir fuera a inyectarme la insulina. Entonces entró en la habitación un supervisor que no tenía ni idea de que era diabético y entró en pánico. 'No, no, no puedes hacer eso. Tiene que venir un médico'", cuenta el germano.

En aquel duelo Zverev recuerda: "Le dije que era una equivocación porque un doctor normal no puede ayudarme, porque no sabe la cantidad que tengo que inyectarme. 'No, no, tiene que venir un médico', me insistieron. Entonces le dije: 'Tengo diabetes desde que tengo tres años y creo que tengo más idea de lo que tengo que hacer'".