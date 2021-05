Carla Suárez viaja a París para participar en Roland Garros tras 17 meses sin competir

La tenista española Carla Suárez se ha trasladado este martes a París para participar en Roland Garros, cuyo cuadro principal arrancará el próximo domingo, en su primer torneo en el circuito WTA después de 17 meses apartada de las pistas.

"Me hace una ilusión tremenda poder participar en Roland Garros. He estado trabajando en estos últimos meses para darme la oportunidad de competir una última vez en la tierra batida de París. Estoy deseando saltar a la cancha y volver a sentir lo especial que siempre ha sido para mí este torneo", valoró Suárez en un comunicado.

La canaria desea poner el broche final a su carrera deportiva en 2021 dejando su última huella sobre las pistas. Después de superar un linfoma de Hodgkin, con un tratamiento extendido durante seis meses, la ha trabajado en paralelo con el objetivo de regresar a las canchas. Su último partido data del 25 de febrero de 2020 en Doha.

"Es una alegría venir a París por última vez"

"El tenis me ha dado muchas cosas y siempre he deseado poder despedirme dentro de una pista. Poder elegir el último golpe, tener la capacidad de ponerme yo una fecha es algo que deseaba desde el corazón. Esta era la ilusión que me ha movido a entrenar con fuerza en estos últimos tiempos", explicó.

Desde su debut en la temporada 2008, donde llegó a alcanzar los cuartos de final procedente de la fase previa, Suárez ha disputado un total de 11 ediciones en Roland Garros y también logró meterse entre las ocho mejores en 2014.

"Roland Garros es un torneo que me ha dado algunos de los mejores momentos de mi carrera. Mi primer gran resultado se produjo en estas pistas, guardo muy buenos recuerdos tras todos estos años y es una alegría poder venir por última vez a competir a París. Van a ser unos días muy bonitos y espero poder disfrutarlos al máximo", deseó.