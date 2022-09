Carreño remonta a Bublik; Carballés se lleva el duelo español ante Munar

El tenista español Pablo Carreño accedió este miércoles a tercera ronda del US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, al superar 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6(5) al kazajo Alexander Bublik, mientras que Roberto Carballés se impuso al también español Jaume Munar, en el debut para ambos que no pudieron terminar el día anterior.

Carreño, reciente campeón del Masters 1.000 de Canadá, tuvo que remontar su segundo compromiso en Nueva York para citarse ahora con un hueso como el australiano Álex de Miñaur quien ganó al chileno Cristian Garín por 6-3, 6-0, 4-6 y 6-2. El asturiano llegaba con buen rodaje de su debut ante Dominic Thiem, además de sus galones recientes y en el pasado también en Flushing Meadows.

Semifinalista en Nueva York en 2017 y 2020, el español sufrió con el saque de Bublik, 28 saques directos enchufó el kazajo, pero fue poco a poco tomando la medida a su rival. Después de ceder la primera manga, Carreño empató el partido pese a la resistencia de un Bublik que seguía salvando bolas de 'break' e incluso de set.

El español también dio buen rendimiento con su saque y en el tercer parcial no tuvo que enfrentar ninguna bola de 'break', logrando la manga con un decisivo octavo juego. Con el cuarto llegó el todo o nada y ambos subieron el nivel, sin conceder hasta que Carreño salvó seis bolas de set para forzar la muerte súbita donde se quedó un trabajado pero satisfactorio pase a tercera ronda.

Mientras, Carballés y Munar dejaron el martes su partido con la victoria muy cerca del tinerfeño (6-1, 6-3, 4-6 y 4-1). El balear apenas tuvo opción en la reanudación este miércoles e incluso terminó entregando el partido al resto (6-2), para un Carballés que se medirá en segunda ronda con el canadiense Denis Shapovalov, su verdugo hace un año en el Abierto yanqui.

La colombiana Camila Osorio se despidió este miércoles del Abierto de Estados Unidos al caer en el desempate del tercer set ante la estadounidense Alison Riske, que avanzó a la tercera ronda y se citó con la china Wang Xiyu, ganadora frente a la griega María Sakkari, número tres del ránking mundial.

Xiyu Wang completes the upset of Maria Sakkari and reaches a career-best Round 3 at a Grand Slam! pic.twitter.com/rW3P22i3mW