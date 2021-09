El joven tenista español Carlos Alcaraz, número 55 del mundo, venció este domingo en cinco sets por 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 al alemán Peter Gojowczyk, 141 en la clasificación de la ATP, y consiguió el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, de 18 años, que dio la sorpresa de eliminar en la tercera ronda al griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, también tras disputar cinco sets, no jugó su mejor tenis, pero al final encontró la manera de llevarse la victoria ante un rival que había llegado al cuadro principal a través de la fase previa. El joven español, que hace su debut en el Abierto, acabó el partido de tres horas y 31 minutos con 35 golpes ganadores y 45 errores no forzados, además de colocar siete aces y cometer cuatro dobles faltas.

Mientras que Gojowczyk hizo 30 golpes ganadores pero cometió 84 errores no forzados, incluidas 12 dobles faltas, el peor registro en todo lo que va de torneo. A pesar de todas las facilidades que le dio Gojowczyk, Alcaraz no supo definir en los momentos claves de los tres primeros sets, pese a que comenzó el partido con un parcial de 3-0 y tuvo que recuperar sus mejores golpes después de verse abajo 1-2 en el marcador.

La checa Barbora Krejcikova, octava favorita, que debuta en el Abierto de Estados Unidos, venció en la madruga de este lunes por 6-3 y 7-6 (4) a la española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, y consiguió el pase a los cuartos de final.

El duelo entre ambas tenistas, el tercero como profesionales, con ventaja ahora para Krejcikova (2-1), actual campeona de Roland Garros, que duró una hora y 53 minutos, cerró la séptima jornada del último torneo de Grand Slam de la temporada. Después de un primer set, en el que Krejcikova ganó los tres primeros juegos, Muguruza empató el marcador a 3-3 y de nuevo la tenista checa acabó con otros tres a su favor. El segundo fue el que dejó el mejor tenis cuando ambas se hicieron un "break" hasta llevarlo al desempate.

De nuevo, Muguruza, de 27 años, que jugó su noveno Abierto, se quedó a las puertas de alcanzar por primera vez los cuartos de final, después de volver a jugar un tenis errático con errores no forzados decisivos que le costaron la eliminación. La mejor clasificación de Muguruza, dos veces ganadora de un Grand Slam, han sido la cuarta ronda que logró este año y en el 2017.

