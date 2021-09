Medvedev, última barrera de Djokovic para hacer historia

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, venció este viernes por 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2 al alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, y alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos por novena vez, en 16 participaciones.

Su rival será el ruso Daniil Medvedev, segundo favorito, que en la primera seminal se impuso por 6-4, 7-5 y 6-2 al adolescente canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie. El duelo de la final entre Djokovic, de 34 años, y Medevev, de 25, que se jugará el domingo en la pista central Arthur Ashe Stadium, será el noveno que tengan como profesionales con ventaja de 5-3 para el tenista serbio.

El partido, que duró tres horas y 34 minutos, dejó a Dokovic con 41 golpes ganadores por 49 errores no forzados, lo que demostró que el número uno del mundo, que también colocó 12 aces, con dos dobles faltas, no pudo jugar su mejor tenis ante Zverev, quien le había ganado en las semifinales de Tokio 2020. De ahí, que Zverev ganó con autoridad el primer set después de que Djokovic cometió una doble falta en el noveno juego y el tenista alemán aseguró la manga con su saque. Djokovic perdió el primer set contra el japonés Kei Nishikori, el estadounidense Jenson Brooksby y el finalista de Wimbledon, el italiano Matteo Berrettini.

Four men have pushed Novak Djokovic to a final set at a Grand Slam this year.



None have defeated him. pic.twitter.com/FXqM93l6HI