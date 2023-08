Alcaraz comienza su defensa del US Open con un cómodo triunfo tras la retirada de Koepfer

Carlos Alcaraz (1) comenzó este martes su defensa del Abierto de EE.UU. eliminando al alemán Dominik Koepfer (75), quien se tuvo que retirar por lesión en el segundo set, y además criticó el comportamiento de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, por su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso.

"He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí pues ya dice la magnitud que es", dijo.

"Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar. Es mi única opinión que voy a dar al respecto. Y esperemos que se solucione pronto ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión", agregó.

Get well soon @DominikKoepfer! ?????????? No one likes to win like this, but felt great tonight returning to a court that is so special to me! ??????



