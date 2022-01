Djokovic insiste en su idea de quedarse y competir en el Open de Australia

El tenista serbio, Novak Djokovic, ha roto este lunes su silencio después de conocerse el fallo judicial a su favor. Djokovic, a través de las redes sociales, asegura que quiere quedarse y poder competir en el Open de Australia, a pesar de todo lo que está viviendo en los últimos días.

Además, agradece todo el apoyo que ha recibido: "Por ahora no puedo decir más, pero GRACIAS a todos por apoyarme en todo esto y animarme a mantenerme fuerte", publicó Djokovic con emoticonos de rezos"

"A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir. Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes", apuntó Novak Djokovic.

El tenista serbio también se acuerda del juez que ha emitido el fallo a su favor: "Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa".

For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong ????????