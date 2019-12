Andy Murray renuncia a jugar el Abierto de Australia y la nueva ATP Cup

El tenista escocés Andy Murray ha anunciado este domingo que debido a molestias físicas no jugará el próximo Abierto de Australia, que se disputará del 20 de enero al 2 de febrero de 2020, y que se perderá igualmente la nueva ATP Cup, programada del 3 al 12 de enero de 2020.

"He trabajado tan duro, para ponerme en una situación donde pudiera jugar a un nivel alto, que me estremece no ser capaz de jugar en Australia este enero", ha confirmado Murray desde la página web del propio torneo.

"Tras el Abierto de Australia de este año, del cual no estaba seguro si sería capaz de volver a jugar, estaba ansioso por regresar a Australia y dar lo mejor, así que esto hace que sea incluso más decepcionante para mí", ha añadido el tenista británico.

"Por desgracia, he tenido que hacer recientemente un parón a modo de precaución, necesito trabajar en ello antes de que vuelva a las pistas para competir", ha concluido Murray, que en enero de 2019 sondeó la retirada como jugador en activo por llevar arrastrando una lesión de cadera durante casi dos años.