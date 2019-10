Verdasco, tras quedarse fuera de la Davis: "Estoy muy triste de que Bruguera no cuente conmigo"

A primera hora del lunes, el capitán de la selección española de tenis, Sergi Bruguera, daba a conocer el equipo que representará a España en las Finales de la Copa Davis en Madrid. Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano López y Granollers componen la lista del seleccionador para el torneo que se disputa del 18 al 24 de noviembre.

Fuera de esa lista se ha quedado Fernando Verdasco, que no ha dudado en mostrar su tristeza por no estar en la convocatoria a través de su cuenta de Twitter. "Gracias a los que sí que creéis en mí", ha dicho.

Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de @CopaDavis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad ( #Madrid ) . Gracias a todos los que si creéis en mi!