Una lesión deja a Paula Badosa sin semifinales en Cincinnati

La tenista española Paula Badosa se retiró esta madrugada en los cuartos de final del torneo WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) después de verse obligada a decir adiós -por una lesión en el brazo derecho- cuando perdía 7-5 y 2-0 ante la jugadora checa Karolina Pliskova.

Badosa, que llegaba a la pista dura de Cincinnati en un gran momento de forma -pese a anunciar un cambio reciente de entrenador-, supo demostrar su valía en el arranque del torneo americano, pero una lesión en el brazo derecho -bastante dolorido desde el comienzo- la dejó sin opciones a una semana del US Open.

Feel better soon, Paula!@KaPliskova advances to the semis as Badosa retires.#CincyTennispic.twitter.com/BxJ1KanvXq