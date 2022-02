El triunfo de Nadal en Melbourne habría obligado a Djokovic a vacunarse

El pasado domingo Rafa Nadal ganaba el Open de Australia y deshacía el empate en la cima del tenis mundial con Novak Djokovic y Roger Federer conquistando los 21 títulos de Grand Slam. La conquista del español se había fraguado en un torneo en el que Djokovic no había podido participar al no estar vacunado contra el coronavirus y después de haber sido deportado del país organizador tras serle retirado el pasaporte.

Ahora, las intenciones de Nole podrían haber cambiado motivadas por el triunfo de Nadal en Melbourne y por su ambición de ser el tenista más laureado de la historia. Así, según ha comunicado su biógrafo Daniel Müksch al medio austriaco 'Heute' el balcánico habría cambiado su parecer y habría accedido a vacunarse consciente de que es la única opción de competir en igualdad de condiciones con Nadal por estar en la cima del tenis.

"Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slam de Rafa Nadal lo esten empujando a hacer eso", ha afirmado.

Djokovic, que no salta a una pista de tenis desde el pasado 3 de diciembre en las semifinales de la Copa Davis en Madrid, no competirá este 2022 hasta finales del mes de febrero en el Open 500 de Dubai que arrancará el 21 de este mes. El serbio, eso sí, fue uno de los primeros en felicitar a su rival por su éxito en Melbourne con un cariñoso mensaje en sus redes sociales.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena ?????? @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc