Sinner sigue soñando con convertirse en 'Maestro'; Granollers y Zeballos, en la final de dobles

El italiano Jannik Sinner, intratable en el tercer set, doblegó este sábado al ruso Daniil Medvedev en las semifinales de las Finales ATP de Turín, con un partido que cerró en tres sets, por 6-3 y 6-7 y 6-1, y selló su clasificación a la gran final del prestigioso torneo en la que espera rival, que saldrá del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz.

Tarde histórica para el tenis italiano, que por primera vez en la historia tendrá un representante en la final de la Copa de Maestros, y lo hará en casa, en el Pala Alpitour en el que además no ha perdido un solo partido hasta ahora. Ni contra Tsitsipas, ni contra Djokovic, ni contra Rune, ni contra Medvedev. Se dice pronto.

Por novena vez en su carrera, la quinta este año, las cuatro anteriores en finales, Sinner y Medvedev se encontraban cara a cara. Invicto el italiano; derrotado Medvedev por el español Carlos Alcaraz. Un hueco en la gran final, la que sería la primera para el tenis italiano en su historia, la que sería la tercer en la cuenta del ruso, campeón en 2020. Sinner fue mejor y se llevó la gran recompensa de manera merecida.

Se palpaba desde los primeros juegos la tensión clásica de esta ronda en Turín, con tanto en juego. Quizá con una presión añadida para Sinner al jugar en casa y que pareció sentir en los primeros juegos hasta que se vio contra las cuerdas en el tercer juego, a punto de ceder su servicio en un momento que le ayudó para crecer y erigirse el líder del partido. Le dio la vuelta al primer set con cierta facilidad.

La segunda manga fue igualmente igualada, aunque de nuevo era Sinner el que daba la sensación de tenerlo todo más bajo control, pero Medvedev subió el nivel y resistió la tensión alargando la manga al 'tie-break', en el que redujo el buen momento del italiano con tres roturas para llevar el duelo al tercer set, definitivo.

Tuvo que pedir asistencia Medvedev en el tiempo entre sets por molestias, lo que retrasó el inicio del definitivo duelo. Sinner recibía el ánimo de su gente mientras el ruso sufría por comenzar a jugar, lo que acabó pasándole factura. Mucho más entero, mejor físicamente, mejor mentalmente, apretó y no dejó la oportunidad de seguir haciendo historia pese a su corta edad y de ganarse un hueco en los libros de historia del tenis italiano.

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se impusieron en las semifinales de las Finales ATP al binomio formado por el indio Rohan Boppana y al australiano Matthew Ebden en dos sets, por 7-5 y 6-4, y lograron el pase a la final de la Copa de Maestros.

Después de dos semifinales seguidas, las de 2020 y 2021, llegó el tropiezo en la pasada edición de la pareja hispano-argentina, que lejos de estancarse han subido el nivel para alcanzar su primera final en el prestigioso torneo que se celebra en Turín (Italia). Llegarán a la gran cita como invictos, solo habiendo cedido un set en el primer duelo y con la posibilidad de optar ya no solo al gran bote económico que reparte la ATP, sino al número uno como pareja. Un reto a la altura de un dúo que está haciendo el mejor tenis del circuito.

WELCOME TO THE ?????????????????? ?????????? ????? @M_Granollers & @HoracioZeballos power into the #NittoATPFinals doubles championship match, defeating Bopanna/Ebden 7-5, 6-4! pic.twitter.com/3JRFxIAbU8