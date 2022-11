Casper Ruud se impone a Auger Aliassime en un duelo muy igualado

El noruego Casper Ruud doblegó este domingo en el primer partido individual de la Finales ATP al debutante canadiense, Félix Auger-Aliassime, en dos sets, por 7-6(4) y 6-4, tras casi dos horas de batalla.

