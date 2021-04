Sinner aparta a Roberto Bautista de la final de Miami

El italiano Jannick Sinner apartó este viernes al español Roberto Bautista de la final del Masters 1.000 de Miami con una victoria por 5-7, 6-4 y 6-4 después de dos horas y media.

El transalpino, de 19 años y actual número 31 del mundo, afrontó más entero y con más determinación el tramo final del encuentro. No decayó a pesar de que Roberto Bautista desequilibró el último set con una rotura que después devolvió Sinner.

El italiano más joven en llegar a una semifinal de un Masters 1.000 desde 1995 pujará por el tercer título de su carrera, el segundo de 2021 tras el de Melburne.

