Simona Halep no jugará Roland Garros por lesión; Casper Ruud elimina a Andújar en Ginebra

La tenista rumana Simona Halep, número tres del mundo del ranking de la WTA, anunció este viernes que no podrá jugar por lesión la edición 2021 de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo el 30 de mayo y en el que se proclamó campeona en 2018.

"Con pesar en el corazón anuncio mi retirada del Roland Garros de este año. Desafortunadamente, la rotura en mi gemelo izquierdo necesita más tiempo para recuperarse y el espacio de tiempo es demasiado corto", señaló Halep en su cuenta oficial de 'Twitter'.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp