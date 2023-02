Rafa Nadal no estará en Indian Wells

El torneo BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells, anunció este martes que Rafa Nadal no podrá participar en su edición de este año por la lesión que arrastra desde enero.



"Le deseamos a Rafa que se continúe curando y esperamos verle de vuelta el año que viene", dijo en un comunicado Tommy Haas, director de Indian Wells, al explicar que el español se ha retirado oficialmente del torneo.

Three-time BNP Paribas Open Champion Rafa Nadal has withdrawn from the 2023 tournament due to injury.



“We wish Rafa continued healing, and hope to see him back at the BNP Paribas Open next year,” said Tournament Director Tommy Haas. pic.twitter.com/6TdzOT6qY9