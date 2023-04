Rafa Nadal, muy cerca de decir no al Mutua Madrid Open

En una lesión que en principio era para seis semanas, Nadal ya lleva catorce y sigue teniendo molestias. Después de no jugar dos de sus torneos favoritos, Montecarlo y Barcelona, todo apunta a que también se va a perder su cita con los aficionados españoles en Madrid.

Según ha contado Ángel García en la antena de la Cadena COPE, el tenista español sigue lesionado del problema que tuvo en Australia cuando cayó en segunda ronda y declaraba que estaba "destruido mentalmente" por sufrir una nueva lesión. Semanas después le dijo a Monica Marchante en Movistar: "Voy muy poco a poco. En Australia me hice una avería grande, grande. Fue una rotura muy grande en el músculo y me arranqué un poquito del tendón. No nos queda más remedio que ser un poquito pacientes".

Con esta más que probable ausencia en el Mutua Madrid Open, el español suma su séptimo torneo sin poder jugar esta temporada, tras no haber estado presente en: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo y el Trofeo Conde de Godó. La siguiente cita seria Roma, aunque también está en peligro, y ojalá llegue a tiempo para Roland Garros que comienza en 38 días, el 28 de mayo. El único objetivo es buscar su decimoquinto título allí y Nadal no va a correr el más mínimo riesgo antes de que llegue el Grand Slam de la capital parisina.

El precedente optimista: 2022

Rafa Nadal es el vigente campeón de Roland Garros, donde derrotó a Djokovic y a otros tres tenistas del 'top ten', algo que no había hecho antes ningún otro ganador de Roland Garros, con tan solo dos victorias en Madrid y otra en Roma.