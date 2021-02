El positivo de un guardia de seguridad del hotel de los tenistas pone en jaque el Open de Australia

La Cadena COPE ha informado en primicia del suceso que tiene en jaque en este miércoles a la agenda tenística en Australia.

Según informó Ángel García, todos los partidos previstos para mañana jueves, tanto de la ATP Cup como de los correspondientes a la previa del Open de Australia quedan cancelados. El motivo es el positivo por coronavirus de un trabajador de uno de los hoteles donde han estado los tenistas pasando la cuarentena; en concreto, un guardia de seguridad.

En principio, todos los tenistas tenían que quedar aislados hasta dar negativo en un test, y por lo tanto volver a salir. Pero se ha publicado una nota informativa el Departamento de Salud del Gobierno de Victoria (Australia) que habla de "aislamiento de 14 días". Si los tenistas se consideran contactos estrechos, habría que volver a aislar a cerca de doscientos tenistas y estaríamos hablando de la imposibilidad de que el Open de Australia se celebrase.

A Hotel Quarantine worker at the Grand Hyatt Hotel has tested positive to coronavirus (COVID-19).



Anyone who has visited these exposure sites during the times below must immediately isolate, get a coronavirus (COVID-19) test, and remain isolated for 14 days. pic.twitter.com/BNpSOEcpHY