Paula Badosa, en El Partidazo de COPE: "Cambiaría todo por tener un Grand Slam; es mi sueño"

Eres la número 2 del mundo, te gusta: Es algo que llevaba como objetivo, llevaba semanas cerca y lo tenía en mente. Para mí es un paso muy grande, un sueño cumplido estar entre las dos mejores del mundo.

El número 1 está lejos: Está lejos, la número 1 ahora está imparable y va a ser difícil llegar a esa posición, pero voy a dar todo para tener esa oportunidad.

La ilusión de jugar en Madrid

¿Cómo es Madrid para ti?: Siempre es presión, pero no solo aquí porque por las expectativas estás muy expuesto. Pero me motiva mucho, me gusta mucho jugar con público, me gusta jugar con fans. Madrid tiene más recuerdos positivos, el año pasado lo compensó, lo recuerdo muy bonito y es donde empezó a ir para arriba mi carrera.

¿Va a venir mucha gente a verte?: Viene mi abuela, que es a la primera persona que le escribo cuando acabo los partidos; siempre me ha cuidado muchísimo y es una pieza fundamental en mi vida.

¿Te pones muy nerviosa antes de los partidos?: Sí, es algo que intento mejorar. Siempre van a estar toda mi carrera. Quizás estoy más nerviosa ahora que antes, eso es importante porque creo que te tiene en un estado de alerta y activo, que hace que rindas. Yo tengo muy mal perder y estoy trabajando mucho porque el resultado no me tiene que definir.

Dices que has vivido mucho con 24 años: Es como si tuviera más de lo que tengo, he vivido muchas experiencias, viajes, culturas nuevas, ganar, perder… todo eso te hace madurar mucho y muy rápido.

¿Cuál es el objetivo en Madrid?: Disfrutar y mejorar; yo tengo un sueño que es ganar en Madrid; quiero ganar en casa.

La ilusión de Paula Badosa

¿Sueñas con ganar un Grand Slam cada día?: Estoy muy muy contenta, muy orgullosa y agradecida por la posición en la que estoy pero cambiaría todo por tener un Grand Slam; por pedir, un Roland Garros. Es algo muy difícil mentalmente, ganar un torneo implica muchas cosas, como tener suerte. No sé si estoy preparada pero voy a trabajar para ganar un Grand Slam.





¿Ves mucho tenis?: Muchísimo, masculino y femenino, veo hasta tres partidos a la vez y da igual el nivel, lo disfruto mucho y me gusta mucho analizar. Ser modelo no me ha llamado nunca la atención, soy la rara de la familia, la única deportista.

¿Se juega mejor al tenis si estás enamorada?: No sé contestarte a eso pero sé que peor no se juega. Es algo que no me va a hacer perder partidos.

¿Firmas ganar dos Grand Slams en tu carrera?: Sí, yo nunca firmaba ser número 6 del mundo ni algo así, pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam y firmaría ganar uno.

¿Has aprendido a disfrutar?: Estoy empezando a disfrutarlo y a valorarlo. Me ha ayudado tener un entorno sano, tranquilo.

Cuando ves a Alcaraz… Va a ser un fenómeno. Nadal me intimida cuando lo veo y Alcaraz va a ser impresionante, ha nacido para brillar y es una persona con un don, con algo especial.

¿Deberían jugar los tenistas rusos en Madrid?: Sí. Está pasando algo que no se puede ni defender, es algo muy muy triste pero los jugadores no tienen ninguna culpa, no tienen nada que ver y me molesta que no se mezcle política con deporte, y más si es individual. Están representando su nombre.