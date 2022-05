Paula Badosa: "No llego a París como me gustaría"

La tenista Paula Badosa reconoció poco antes de su viaje a París para disputar Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, que no llega como le gustaría y que quizás habría "cambiado el no haber jugado algún torneo en esta gira de tierra", aunque asegura que está "muy preparada físicamente y tenísticamente".

"No llego como me gustaría, me gustaría llegar con más tranquilidad, estar menos expuesta pero es el precio a pagar. ¿Cambiaría algo? Quizás hubiese cambiado el no haber jugado algún torneo en esta gira de tierra", comentó Paula Badosa en un acto de Forcapil.

Badosa comenzará su andadura en Roland Garros, que se disputará entre el 22 de mayo y el 5 de junio, como tercera cabeza de serie en el cuadro femenino. "Vengo preparada, he trabajado muy bien y estoy muy preparada físicamente y tenísticamente; mentalmente me gustaría llegar un poquito más tranquila, pero es un 'Grand Slam' y todos vamos a estar con los nervios a flor de piel y se lo llevará quien lo gestione mejor", comentó.

Además, aseguró que se encuentra "con ganas" pero "también con nervios porque al final es un 'Grand Slam'". "Roland Garros siempre es un torneo especial donde lo quiero hacer muy bien. El año pasado me fue bien, me quedé con la espina clavada y ojalá este año me vaya mejor", explicó la que fuera ganadora del certamen parisino en categoría junior en el año 2015.

"Jugar como favorito nunca es fácil, y más para las rivales, que también juegan sin nada que perder y suben más el nivel. Pero bueno, es otro reto que voy a tener y estoy con ganas de afrontarlo", afirmó Badosa. La tenista catalana, que viene después de caer en las primeras rondas del Mutua Madrid Open y del WTA 1.000 de Roma, reconoce que ha sentido "más presión en esos torneos, en algunos más que en otros". "También creo que llegaba con muchos partidos jugados, quizás necesitaba jugar un poco menos o gestionarlo de otra manera. También es mi primer año con todo esto nuevo y con muchas experiencias nuevas que estoy aprendiendo", declaró.

Badosa, que en un año ha pasado de estar en el puesto 70 del ranking a llegar a ser la número 2, explicó cómo ha cambiado su vida con ello. "Obviamente siempre he creído en mí y en que podía hacer cosas buenas en el tenis, pero no me lo esperaba de un día para otro, tan rápido, y no es fácil de llevar. Pasas de un día para otro de no ser tan conocido a estar muy expuesta, que cada partido que juegas la gente espera que ganes, que ganes todo, y eso no es lo normal tampoco, es complicado de llevar", aseguró.

La tenista explicó que lo primero que hizo fue eliminarse las redes sociales. "Creo que eso es lo más rápido que he tenido que aprender porque eso es algo que hace mucho daño. Al final, es muy fácil hablar sin estar dentro. Lo que estoy haciendo es hacer lo mejor que puedo mi trabajo", comentó.

Badosa habló también sobre la depresión, enfermedad que sufrió hace varios años y sobre la que "siempre está el miedo" a recaer. "Sería negar una realidad si dijera que no está ese miedo, más que nada porque mentalmente la cabeza en el tenis está siempre yendo al límite y obviamente hay momentos en que la cabeza se satura y pasa momentos de más tensión, de ansiedad. Por suerte, tengo un buen entorno que me ayuda a que no me pase eso o que me pase lo menos posible", afirmó.

Badosa sobre Nadal: "El legado de Rafa ha hecho mucho daño, es irrepetible"

La tenista catalana explicó también que la sombra de Rafa Nadal supone un extra de presión a sus sucesores en el deporte. "Ha hecho mucho daño, el coger el legado hay que empezar a descartarlo, es imposible, estamos hablando del mejor deportista de la historia, ya no solo en España, en el mundo. Ser alguien así pasa cada mil años y hemos tenido la suerte de vivirlo pero tenemos que quedarnos con eso de haber sido los afortunados, pero repetir lo de Rafa Nadal es imposible", comentó.

"Es difícil vivir detrás de él porque parece que todo lo que se hace sabe a poco, y hacer unos cuartos de final de un 'Grand Slam', unas 'semis' de un Masters 1.000 son resultados muy grandes, o ganar Indian Wells sabe a poco en el país en el que estamos; creo que nos ha malacostumbrado. Por suerte, lo que sí que es bueno es que nos ha servido como inspiración. En mi caso, cuando estoy en un mal momento, siempre pienso 'hazlo como lo haría Rafa Nadal', en eso sí me ha ayudado muchísimo, pero a nivel de profesional no es bueno comparar todo el día con él", aseguró Badosa.

En otro orden de cosas, no tiene claro cuándo terminará la carrera de Rafa Nadal, y aunque dice que "las declaraciones del otro día fueron un poco preocupantes o tristes" espera "que solo se queden en unas declaraciones". "Siempre le hemos dicho que estaba retirado hace muchos años en su momento y nunca lo ha estado, ha sorprendido, ha ido a mejor y es una máquina, es de otro planeta. Ojalá esté muchos más años porque ayuda mucho a España, al deporte español e inspira", declaró.

Por último, habló también sobre Carlos Alcaraz, de quien dice que "va a ser un gran deportista" y "una nueva figura" nacional en su deporte, pero sobre el que recomienda no "buscar parecidos" con Rafa Nadal. "Ojalá lo haga igual o mejor, porque eso sería una alegría para el deporte español, pero estaría muy bien que lo dejáramos como Carlitos, que le gusta a él, y Alcaraz, que es lo que es", afirmó.