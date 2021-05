Paula Badosa estrena su palmarés en Belgrado tras la retirada de Konjuh

La tenista española Paula Badosa ha conquistado este sábado su primer título de la WTA después de que su rival en la final del torneo de Belgrado, de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra batida, la croata Ana Konjuh, se retirase por lesión en el segundo set cuando dominaba la española (6-2 y 2-0).

Very happy for winning my first @WTA title in Belgrade. A dream come true! We did it @javiermarti1! ��



Thanks everyone for your immense support! ��



¡Muy feliz por ganar mi primer título WTA en Belgrado! ¡Un sueño hecho realidad! ��



¡Muchas gracias de ❤️ por vuestro gran apoyo! pic.twitter.com/KG2M4ya4DD