Paula Badosa debuta con victoria en Montreal y Albert Ramos cae en Toronto con Cilic

La tenista española, Paula Badosa, debutó este lunes con victoria en Montreal,mientras que Albert Ramos, cayó eliminadoen la primera ronda de Toronto, el quinto Masters 1.000 de la temporada. Ambos torneos se disputan en Canadá y sobre pista dura.

La jugadora catalana, en su primer partido tras su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio, se deshizo con autoridad de la suiza Viktorija Golubic en dos sets por 6-2 6-3 en hora y media de partido.

Badosa no dio demasiadas opciones a su rival, aunque empezó las dos mangas con 'break' en contra. En la primera, remontó con tres 'breaks' y en la segunda tuvo algo más de trabajo porque después de recuperar la desventaja con dos roturas y ponerse 4-2 y saque, la suiza le volvió a romper, sin embargo, la española logró un tercer quiebre para cerrar definitivamente el partido.

Por su parte, en Toronto, en el primero de los dos Masters 1.000 previos al US Open, Albert Ramos no pudo con el veterano Marin Cilic, que se impuso en tres parciales por 6-2, 4-6, 6-3 tras dos horas y cuarto.

El croata dominó con mucha firmeza el primer set, donde dio pocas concesiones con su servicio, pero el catalán reaccionó en el segundo, mucho más igualado. El barcelonés logró el 'break' en el quinto juego y aunque lo perdió a renglón seguido, volvió a romper para coger una ventaja que, con algún apuro, ya no desperdiciaría. En el tercero y definitivo, Cilic volvió a recuperar la fortaleza de su saque y le bastó una rotura en el cuarto juego

