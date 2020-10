Nadal no falla en Roland Garros y se cuela en los octavos de final

El español Rafael Nadal no baja el pistón en Roland Garros camino de su decimotercer título y logró la clasificación para octavos de final tras derrotar sin problemas al italiano Stefano Travaglia por 6-1, 6-4 y 6-0 en 1 hora y 35 minutos, en el primer partido que disputó bajo techo en el torneo.

En busca de su vigésimo título de Grand Slam, el mallorquín volvió a mostrarse sólido, en una jornada en la que cayeron las temperaturas y el ambiente estuvo húmedo y por momentos lluvioso.

Eso obligó a desplegar el techo de la pista central de París, estrenada este año, bajo el cual ganó su primer partido Nadal, que demostró que esa novedad no le genera problemas.

Nadal se medirá por un puesto en cuartos de final contra el estadounidense Sebastian Korda, un tenista de 20 años, 213 del mundo, que debuta en el torneo y que sus tres victorias logradas en París son las primeras que consigue en Grand Slam.

�� Jumpin' Jumpin' ��



Rafael Nadal is through in straights and sets a R16 date with Korda.#RolandGarrospic.twitter.com/EpK19FKoqp