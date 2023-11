Medvedev, Rublev y Zverev, rivales de Alcaraz en las ATP Finals

El tenista español Carlos Alcaraz encabezará el Grupo Rojo en las Finales de la ATP, que se celebran en Turín (Italia) del 12 al 19 de noviembre, junto a los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev y el alemán Alexander Zverev, según deparó el sorteo celebrado este jueves.

El murciano, actual número dos del mundo, ya sabía que encabezaría uno de los dos grupos dado su estatus en el ránking del circuito, al igual que conoció que Medvedev, tercero del mundo, o Jannik Sinner, número cuatro, sería uno de lo rivales más peligrosos. Finalmente, ha sido el ruso el hueso más duro al que se enfrentará el de El Palmar en el torneo en Turín.

The 2023 #NittoATPFinals singles & doubles groups are officially set. ??



Who are you picking to take home the ?? pic.twitter.com/mmNYi5NYwS