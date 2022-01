Marc López, en COPE: "No creo que ayude obsesionarse con conseguir el Grand Slam número 21"

Marc López, extenista y actualmente uno de los entrenador de Rafa Nadal se pasó este sábado por los micrófonos de COPE en 'La Hora don Rafael Nadal Parera' para hablar de la final del Open de Australia donde el balear busca conseguir su 21º y convertirse en el jugador con más Grand Slam.

"No es una obsesión, es una ilusión ganar un Grand Slam, pero no creo que ayude obsesionarse con conseguir el 21º", confesó Marc.

Rafa Nadal ha pasado unos últimos meses muy complicados por su lesión en el pie y unido también al COVID que tuvo a comienzos de año, por eso, Marc López asegura que "está y estamos muy contentos por poder una jugar una final después de todo lo que hemos pasado. Es algo inesperado haber llegado tan lejos, pero con Rafa todo es máxima ambición".

En relación a esa lesión en el pie, apunta que "hay cosas que no se puieden cambiar, está como está, pero va aguantando" y reconoce que "los dos días que tuvo de descanso le vino muy bien porque justo fue el partido que más cansado acabó".

A pesar de esos problemas, el campeón olímpico de dobles junto a Nadal apunta que él se fija "en el presente y con todo lo que ha pasado lo importante es que está en una nueva final".

A la hora de analizar el rival de Nadal en la final de Australia, el ruso Daniil Medvedev, Marc señala que les preocupa todo de él porque "a día de hoy es el mejor del mundo, ya lo demostró en el US Open delante de Djokovic. Ha crecido mucho y tiene mucha confianza. Es un jugador muy completo", aunque para él "Rafa es favorito juegue contra quien juegue", pero "hay que ser realista, viene de una lesión importante y Medvedev es más joven y si gana mañana será el número 1".

En relación a la final, uno de los entrenador de Nadal en Australia visualiza "un partido largo, complicado, físico. Será bonito de ver, dos jugadores buenos que fallan pocas bolas de fondo de pista" y asegura que estará él más nervioso que Rafa.

"Siempre le doy la mano y le digo suerte y mucho ánimo. A lo mejor con los nervios de pre partido le digo otra cosa", dice López sobre lo que le dirá antes del encuentro.

En cuanto a su papel dentro del cuerpo técnico de Rafa Nadal, apunta que es "alguien que me gusta crear buen rollo y a veces me paso y meto algo de cizaña” y añade "Rafa está acostumbrado a que le digan lo bueno que es en todo y a mi me gusta putearle un poco".

Rafa Nadal, Carlos Moyá y Marc López, durante un entrenamiento en Australia









