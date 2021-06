Los Grand Slam ofrecen su ayuda a Naomi Osaka preocupados por su salud mental

Los cuatro torneos de 'Grand Slam' han emitido este martes un comunicado conjunto para ofrecer su "ayuda" a la tenista japonesa Naomi Osaka, quien ha rechazado participar en Roland Garros por la presión que le genera tener que enfrentarse a los medios después de los partidos.

"En nombre de los Grand Slams, deseamos ofrecer a Naomi Osaka nuestro apoyo y ayuda de cualquier forma posible, ya que se toma un tiempo fuera de la cancha. Es una deportista excepcional y esperamos su regreso tan pronto como lo considere apropiado" indicaron los responsables de los Abiertos de Estados Unidos, Australia, Francia y Wimbledon.

On behalf of the Grand Slams, we wish to offer Naomi Osaka our support and assistance in any way possible as she takes time away from the court.

She is an exceptional athlete and we look forward to her return as soon as she deems appropriate.