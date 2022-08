Lara Arruabarrena cuelga la raqueta a los 30 años

La tenista guipuzcoana Lara Arruabarrena, de 30 años, ha anunciado en redes sociales su retirada de la competición, poniendo punto y final a una carrera de más de diez años.

"Gracias, tenis. Se cierra una etapa muy importante para mí. Lo que ha sido mi vida, mi día a día desde que tengo uso de razón. Gracias a este deporte que me ha dado tanto, experiencias, gentes, amistades... Gracias a todos los que habéis formado parte de ella de un modo u otro. Gracias a los patrocinadores que en algún momento de mi carrera apostaron por mí", afirma la tolosarra.

Arruabarrena, que llegó a ocupar el puesto 52 en el ránking mundial, ha ganado dos torneos WTA: Bogotá en 2012 y Seúl en 2016. "Llevaba unos años donde sentía que ya no disfrutaba tanto y me voy en paz y tranquila: he sido muy feliz con lo que he hecho", ha declarado a Eurosport.

Su último partido lo jugó en enero pasado, en la fase previa del Abierto de Australia, en la que perdió ante la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-0 y 7-5.