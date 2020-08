Nick Kyrgios renuncia al US Open: "Hay que pensar en los demás. De eso se trata con este virus"

El australiano Nick Kyrgios, número 40 de la clasificación mundial, anunció que no jugará el Abierto de Estados Unidos, del 31 de agosto al 13 de septiembre, debido a los riesgos por la pandemia de coronavirus en ese país.

“No jugaré en el US Open este año. Me duele en el fondo... Pero estoy haciendo esto por la gente, por mis compatriotas, por los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, por todos", dijo en un video publicado en redes sociales.

Kyrgios, que ya se había retirado del Masters 1000 de Cincinnati, se une así a su compatriota Ashleigh Barty en su renuncia al torneo estadounidense.

El tenista comentó que era hora de centrarse en "lo que es importante, que es la salud y la seguridad", aunque no hizo comentario alguno sobre la organización del torneo por mantener el evento.

Kyrgios también se refirió a "jugadores egoístas", aunque sin nombrarlos: "Hay que trabajar todos juntos y no centrarse solo en ganar dinero".

"Hay que pensar en los demás por una vez. De esto se trata con este virus. La clasificación mundial o el dinero no son importantes. A los jugadores que piensan de otra forma les digo que buena suerte, pero juegan bajo su propia responsabilidad", concluyó Nick Kyrgios.

Dear Tennis,



I will not be playing this year at the US Open.



It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgiospic.twitter.com/7EecHNU82l