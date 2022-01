El Gobierno sigue sin responder a COPE si Novak Djokovic entró legalmente en España

¿Entró legalmente Novak Djokovic en España?El Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Sanidad siguen sin responder a esta pregunta que les hemos hecho desde la Cadena COPE en repetidas ocasiones.

La Policía sí ha respondido a los compañeros de la Cadena SER: “Fuentes policiales aseguran a la Cadena SER que el tenista serbio entró en España legalmente. Para entrar en España desde Serbia no se necesita estar vacunado y la entrada se puede justificar con una PCR o test de antígenos realizado 48 horas antes de la entrada. En todo caso, los requisitos sanitarios de entrada son requeridos por las autoridades sanitarias instaladas en los aeropuertos y no por la policía”.

¿Entró Novak Djokovic en España cumpliendo la Ley? Ángel García ha informado en Tiempo de Juego que el serbio llegó a Marbella desde Belgrado sin estar vacunado y sin pedir la autorización especial necesaria.

En la Cadena COPE ya os contamos que Novak Djokovic no está vacunado y tampoco pidió la autorización especial necesaria a la Embajada de España en Serbia, paso previo a la PCR negativa: “La persona interesada deberá ponerse en contacto con la Embajada por escrito para recabar una autorización especial. Si se les autoriza, deberán viajar con una PCR negativa”.





Esto es una orden ministerial que está legalmente por encima de cualquier resolución de la Dirección General de Salud Pública: la orden ministerial te dice si puedes entrar, la resolución de Salud Pública te dice cómo entrar.

Sanidad Exterior, los médicos que controlan el COVID en los aeropuertos españoles, han confirmado a la Cadena COPE que “primero tienes que tener permiso para venir y luego ya se aplica la resolución de Salud Pública, pero sólo si has cumplido la regla superior para entrar”.

Además, nos hemos puesto en contacto con la Embajada de España en Serbia esta misma mañana y nos han vuelto a confirmar que la PCR negativa no sirve como único requisito para entrar: “Si no estás vacunado no puedes ir a España. Necesitas 2 dosis de una vacuna autorizada”. ¿No vale con PCR negativa? “No. Sólo puedes ir vacunado”.

Así que volvemos a preguntar… ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España a finales del mes de diciembre? Seguiremos esperando una respuesta.