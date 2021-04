Federer se apunta a Roland Garros

El tenista suizo Roger Federer anunció este domingo que jugará los torneos de Ginebra, de categoría ATP 250, y el de Roland Garros, como gira sobre tierra para el 20 veces campeón de 'Grand Slam', que jugó en París por última vez en 2019.

Federer, que volvió en el mes de marzo tras más de un año de ausencia en las pistas, ganó a Daniel Evans y en el segundo partido de su regreso cayó ante Nikoloz Basilashvili en Doha. Tras ese torneo en marzo, el suizo volverá a la acción en la tierra.

El propio jugador, que el año pasado se sometió a dos operaciones en su rodilla, anunció en su cuenta de Twitter que jugará en Ginebra, del 16 al 22 de mayo, como preparación y rodaje de cara al 'grande' francés que se juega del 30 de mayo al 13 de junio

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva���� and Paris ����. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️��